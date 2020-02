Confetes e serpentinas: a Baobá Livraria preparou um Desfile das Pechinchas

Encher as prateleiras com livros nunca é demais, sobretudo se os encontrar em saldos. Sim, leu bem: a Baobá marcou mais uma feira com descontos. Chamou-lhe o “Carnaval das Pechinchas” com livros ilustrados para todos os foliões.

Está preparado para o melhor Desfile das Pechinchas? A Baobá Livraria marcou uma feira de livros ilustrados da colecção Orfeu Mini, com preços a partir dos 3€, para os dias 28 e 29 de Fevereiro. Para participar, basta acreditar que um livro não tem de estar perfeito para ser perfeito.

“Pechinchas são livros que estiveram em festa até à quarta-feira de cinzas e que agora têm marcas guerreiras. Mas as histórias não se amachucam e estão lá por inteiro”, lê-se no evento criado pela Baobá Livraria no Facebook.

Ainda não foram anunciados os livros ilustrados que poderá encontrar com descontos, mas a colecção da Orfeu Mini inclui títulos como Os Pássaros, de Germano Zullo e Albertine, Endireita-te, de Rémi Courgeon, e Greve, de Catarina Sobral.

Livraria Baobá (Rua Tomás da Anunciação, 26-B). Sex 10.00-14.00/14.45-19.00 e Sáb 10.00-19.00. Entrada livre.

