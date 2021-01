ConfinArte: um ciclo de actividades online para todos

Novas conversas, workshops e playlists todas as semanas. É esta a promessa do ConfinArte, um ciclo de actividades que ajudam e apelam a que todos fiquem em casa.

A proposta é do projecto de intervenção social InterrogAção, que nasceu em Castelo Branco, para a comunidade, e agora arranca online, para o mundo. No Spotify, já está disponível a primeira playlist de muitas, que todas as semanas acompanham diferentes conversas e workshops. O programa completo para as próximas semanas será apresentado esta quinta-feira, 28 de Janeiro, às 22.00, no Instagram da organização.

Já anunciado e marcado para o próximo sábado, dia 30, às 16.30, está o Ateliê de Adufe, onde o professor e músico albicastrense António Pedro irá ensinar mais sobre o pandeiro membranofone quadrangular, instrumento musical que acompanha o canto, sobretudo por ocasião de festas e romarias.

Já em Fevereiro, no dia 4, às 22.00, poderá contar com uma conversa com a argumentista Tota Alves, em torno da sua série O Meu Sangue, disponível na RTP Play. Mais tarde, no dia 6 (hora ainda a confirmar), Lizia Branco dará um workshop de culinária vegana a partir da adaptação de uma receita tradicional. No sábado seguinte, 13 de Fevereiro, às 18.30, a psicóloga Julieta Azevedo trará ferramentas para a gestão emocional neste período de isolamento social.

Todas as conversas, bem como os workshops, decorrem via Zoom. Para participar gratuitamente, basta enviar um e-mail a mostrar interesse (acao.interrog@gmail.com).

