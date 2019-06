Conheça o alinhamento das Marchas Populares de Lisboa 2019

A Grande Marcha está escolhida, os arcos e os figurinos concluídos, as coreografias ensaiadas. Falta a apresentação oficial e tudo começa a marchar já esta sexta-feira.

Foi em 1932 que se realizou a primeira Marcha de Lisboa nos moldes em que hoje a conhecemos, uma ideia do cineasta e dramaturgo José Leitão de Barros. Para cada marcha definiu usos e costumes de cada bairro. Mulheres de capote para Alfama, camponeses para Campo de Ourique, fidalgos para São Vicente. As personagens tipo mantiveram-se até à chegada do bailarino, ensaiador e figurinista Carlos Mendonça que nas roupas e nos arcos introduziu brilhos e lantejoulas, pormenores nunca vistos até então. A sua herança continua em marcha todos os anos e a edição de 2019 está quase aí.

Tudo acontece primeiro na Altice Arena (de 7 a 9 de Junho) e só depois na Avenida da Liberdade (12 de Junho), sempre a partir das 21.00, com uma diferença: na Altice Arena consegue ver tudo, mas o preço são 6€, enquanto que a gratuitidade do desfile na Avenida costuma implicar alguma falta de lugares nos pontos de apresentação das marchas e um esticar de pescoços noutras zonas para conseguir ver alguma coisa. Seja qual for a sua decisão, é este o alinhamento.

Altice Arena

7 de Junho (sexta-feira)

Marcha Infantil A Voz do Operário

Marcha do Bairro da Boavista

Marcha da Bica

Marcha de Marvila

Marcha de Alfama

Marcha da Baixa

Marcha de S. Vicente

Marcha da Graça

8 de Junho (sábado)

Marcha dos Mercados

Marcha da Mouraria

Marcha da Bela Flor-Campolide

Marcha de Carnide

Marcha do Alto do Pina

Marcha de Alcântara

Marcha da Madragoa

Marcha dos Olivais

9 de Junho (domingo)

Marcha da Santa Casa

Marcha do Parque das Nações

Marcha do Castelo

Marcha de Penha de França

Marcha do Beato

Marcha do Bairro Alto

Marcha da Ajuda

Avenida da Liberdade

12 de Junho (quarta-feira)

Marcha Convidada: Marcha Popular de Ribeira de Frades (Coimbra)

Marcha Infantil A Voz do Operário

Marcha dos Mercados

Marcha da Santa Casa

Marcha de S. Vicente

Marcha de Carnide

Marcha da Bica

Marcha de Alfama

Marcha da Bela Flor-Campolide

Marcha da Ajuda

Marcha da Baixa

Marcha da Madragoa

Marcha da Penha de França

Marcha da Graça

Marcha do Beato

Marcha de Marvila

Marcha do Bairro da Boavista

Marcha dos Olivais

Marcha da Mouraria

Marcha do Parque das Nações

Marcha do Castelo

Marcha do Alto do Pina

Marcha de Alcântara

Marcha do Bairro Alto

