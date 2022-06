Conheça o alinhamento das Marchas Populares de Lisboa 2022

Após dois anos de silêncio ditados pela pandemia, as marchas de Lisboa voltam a sair à rua. Fique a par do alinhamento.

A primeira edição das Marchas Populares de Lisboa, nos moldes em que hoje as conhecemos, aconteceu em 1932. A ideia foi do cineasta e dramaturgo José Leitão de Barros, que definiu usos e costumes para a marcha de cada bairro. As personagens-tipo mantiveram-se até à chegada do bailarino, ensaiador e figurinista Carlos Mendonça, que introduziu brilhos e lantejoulas nas roupas e nos arcos. Apesar do interregno de dois anos causado pela pandemia, essa herança mantém-se viva e as marchas voltam a sair à rua, para contar e cantar as tradições das suas gentes.

As primeiras exibições aconteceram entre 3 e 5 de Junho, na Altice Arena. Mas só no próximo domingo, dia 12, é que as marchas de Lisboa invadem a Avenida da Liberdade. A partir das 21.45, os marchantes vão voltar a mostrar as singularidades dos seus bairros no tão esperado desfile. Este ano, pela primeira vez, a Marcha Infantil das Escolas de Lisboa também se junta à festa, com o apoio das juntas de freguesia da cidade.

Alinhamento

Marcha convidada: Marcha Popular de Vale do Açor

Marcha Infantil das Escolas de Lisboa

Marcha Infantil “A Voz do Operário”

Marcha dos Mercados

Marcha da Santa Casa

Marcha da Mouraria

Marcha do Castelo

Marcha de Carnide

Marcha da Bela Flor-Campolide

Marcha do Bairro Alto

Marcha do Bairro da Boavista

Marcha da Penha de França

Marcha do Lumiar

Marcha de Belém

Marcha da Baixa

Marcha da Madragoa

Marcha de Campo de Ourique

Marcha de Alcântara

Marcha de Alfama

Marcha da Ajuda

Marcha de Marvila

Marcha da Bica

Marcha de São Vicente

Marcha dos Olivais

Marcha do Alto do Pina

