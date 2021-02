Conheça os bastidores do Oceanário de Lisboa sem sair de casa

Acompanhar a vida das lontras, ver os tubarões a ser alimentados ou descobrir quais os cuidados diários a ter com as Florestas Submersas. As novas visitas online e em directo do Oceanário de Lisboa prometem levar todas as famílias interessadas até aos bastidores. E, espante-se, não vai ser preciso pedir muito para os aquaristas responderem a todas as perguntas curiosas dos miúdos.

“Por agora estamos fechados, mas as rotinas diárias mantêm-se para todos os nossos moradores. E que tal aproveitar esta pausa para conhecer os bastidores do Oceanário e apoiar a nossa missão?”, lê-se em comunicado do aquário público, que este ano venceu, pela segunda vez consecutiva, o prémio da Escolha do Consumidor na categoria Espaços de Lazer e Entretenimento em família.

A iniciativa “O outro lado do Oceanário” pretende não só mostrar o que normalmente não se vê quando se visitam as exposições, como conversar com os responsáveis de quatro habitats diferentes: o das raias e tubarões, o dos pinguins, o das lontras e o das Florestas Submersas. Todas as sessões custam 20€, mas poderá contribuir com um valor adicional de 10€.

Para ter acesso à visita virtual e em directo, realizada através da aplicação Microsoft Teams, basta comprar o bilhete pretendido e contactar o Oceanário por e-mail (reservas@oceanario.pt) ou telefone (218 917 000), para proceder marcação do dia e hora. Após confirmada a reserva, receberá as credenciais de acesso à respectiva sessão.

