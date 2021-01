Jardim Zoológico apresenta o Clube da Natureza com actividades online

Pode desbravar a Natureza a partir do conforto do lar. A segunda edição online do Clube da Natureza arranca no dia 30 de Janeiro, no âmbito do Dia Mundial da Educação Ambiental, celebrado a 26 de Janeiro, com desafios para fazer em família ou com amigos, tudo no maravilhoso mundo da Internet. Está disponível gratuitamente até 5 de Outubro.

Depois de uma primeira edição apenas para famílias da freguesia de São Domingos de Benfica, o Clube da Natureza regressa com conteúdos exclusivos, desafios e ferramentas para que cada um seja uma parte activa na preservação da biodiversidade.



Para se juntar ao clube precisa de três coisas: falar a língua portuguesa, ter uma conta no Gmail e fazer a sua inscrição gratuita no site do Jardim Zoológico, sendo que é necessário haver sempre um adulto responsável, para poder receber as comunicações do clube. Depois, pode pôr mãos à obra e começar a explorar a sustentabilidade do planeta. Os membros do clube terão acesso a uma área restrita com sessões exclusivas com investigadores e biólogos, vídeos, fóruns e outros directos com actividades.

O Jardim Zoológico promete oferecer prémios por cada etapa às famílias ou amigos que abracem a protecção da natureza, através de atividades que podem ser feitas durante o confinamento. Nos desafios lançados, cada participante explora a natureza e as suas problemáticas que levam à extinção de espécies.

A aventura começa este sábado, 30 de Janeiro, com uma sessão em directo no canal de YouTube do Jardim Zoológico. Cada trimestre de 2021 corresponde a uma etapa independente e terá uma temática específica: “Florestas, suporte de vida” (de 6 de Fevereiro a 30 de Abril), “Oceanos, Mar no prato” (de 8 de Maio a 24 de Julho e, por último, “Férias sustentáveis” (de 31 de Julho a 30 de Setembro). Os membros do clube podem optar por participar no trimestre que quiserem.



O Clube encerra apenas em Outubro, com a atribuição de prémios e da distinção de membro "Guardião da Natureza” ao grupo, ou grupos, com maior número de distinções ao longo das etapas.



Texto editado por Inês Garcia



