Conheça os jardins do Palácio Fronteira, num passeio temático

Azulejos, esculturas, mitologia e alegorias. Até 11 de Outubro, o Palácio Fronteira mostra os seus jardins ao público, no âmbito da iniciativa Um Jardim ao Fim do Dia.

No âmbito da iniciativa Um Jardim ao Fim do Dia, a Fundação das Casas de Fronteira e Alorna vai organizar passeios temáticos conduzidos por especialistas. Até Outubro, o público está convidado a descobrir os jardins deste palácio do século XVII.

Os próximos passeios acontecem nos dias 13 de Setembro e 11 de Outubro, sob a orientação de Paula Rebelo Correia. A investigadora e especialista em iconografia irá contar a história do palácio e do seu construtor, D. João de Mascarenhas, ao longo de jardins com fontes, esculturas ou azulejos repletos de inúmeras iconografias, mitológicas e alegóricas.

Os passeios acontecem entre as 20.15 e as 22.00, a inscrição custa 16€ e o uso de máscara é obrigatório. O ponto de encontro é junto à entrada da loja do palácio.

Largo São Domingos de Benfica, 1. Inscrições: fcfa-cultura@fronteira-alorna.pt ou 21 778 2023.

+ Leia já, grátis, a edição digital da Time Out Portugal desta semana

+ Fnac Live leva oito concertos gratuitos ao Pavilhão Carlos Lopes