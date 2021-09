Fnac Live leva oito concertos gratuitos ao Pavilhão Carlos Lopes

Jorge Palma, Fogo Fogo, Benjamim e Marta Ren são alguns dos nomes que vão actuar no dia 2 de Outubro.

O festival de música da Fnac está de volta ao Pavilhão Carlos Lopes, espaço que já tinha acolhido o espectáculo em 2019. No dia 2 de Outubro há oito concertos gratuitos para celebrar a música portuguesa e o regresso aos eventos culturais.

A 9ª edição divide-se em dois palcos distintos e aposta em diferentes estilos musicais. O festival começa às 16.00 com bandas que integraram o concurso dos Novos Talentos FNAC 2021: Chica, Beiro e Acácia Maior. A partir das 19.00 é possível ouvir os Lefty, a banda de João Nobre (ex-Da Weasel). A ele segue-se Benjamim e, mais tarde, Marta Ren. A noite encerra com nomes bem conhecidos do público: Jorge Palma e, depois, Fogo Fogo.

Entre concertos, a animação continua garantida já que os intervalos estão preenchidos com o DJ set de Da Chick. Se a fome apertar, há um espaço reservado à street food no exterior do recinto, junto à loja pop-up da Fnac.

Para já não há confirmação sobre como deverão ser levantados os bilhetes. Certo é que a entrada será livre.

+ Vasco da Gama recebe concertos grátis e ao ar livre no fim-de-semana



+ Trampolim Gerador leva Rão Kyao, Filho da Mãe e não só ao Lumiar