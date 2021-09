Trampolim Gerador leva Rão Kyao, Filho da Mãe e não só ao Lumiar

Quatro dias, muita cultura. O Trampolim Gerador regressa ao Largo das Conchas, no Lumiar, com um programa vasto e diversificado que inclui actividades para toda a família. A iniciativa da plataforma Gerador e daquela junta de freguesia começa esta quinta-feira, dia 9, e prolonga-se até ao dia 12 de Setembro. Haverá espaço para conversas, concertos, arte urbana e sustentabilidade.

O arranque está marcado para as 18.00 de quinta-feira e coincide com a inauguração da exposição “Suspenso – Um Lugar de Contemplação”. Neste dia vai ser ainda possível assistir ao debate “O que é o interior?” e à estreia de Comida Dramática, uma performance escrita e encenada pelo argumentista Tiago R. Santos que se vai dividir em três partes: “O Cão” (em cena na quinta), “O Leopardo” (em cena na sexta) e “A Borboleta” (em cena no sábado). O dia termina com as canções da compositora e guitarrista brasileira Labaq.

No segundo dia debatem-se os possíveis caminhos do jornalismo. À conversa vão estar João Porfírio, Pedro Santos e Sofia da Palma Rodrigues. Segue-se a apresentação de Pecha Kucha Lisboa, um movimento que celebra a criatividade e o empreendedorismo sustentável.

No sábado de manhã há workshops para toda a família. Entre eles o de reparação criativa de roupa, o de sustentabilidade alimentar e o de ilustração. A programação segue com o famoso Sofá dos Poemas, com a actriz Rita Cruz a encabeçar as leituras. Está também marcada uma masterclass acerca de filtros étnico-raciais nos media conduzida pela fundadora do Afrolink, Paula Cardoso, e a apresentação da Revista Gerador 35, dedicada aos desafios do interior do país. A encerrar, há um concerto de Rão Kyao.

O domingo começa com a peça de teatro Chapéuzinhos, dedicada aos mais pequenos. O workshop de compostagem, o Sofá dos Poemas com a actriz Sara de Castro e o DJ Set de Zorotraste acontecem à tarde, antes do dueto do músico Pedro Branco e da artista circense Margarida Montenÿ, ao cair da noite. O evento fecha com um concerto de Filho da Mãe.

A entrada é gratuita, mas requer inscrição prévia aqui.

