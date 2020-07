Conheça os maiores “Crimes de Lisboa” num passeio nocturno pela cidade

Uma caminhada nocturna nunca fez mal a ninguém, mas este passeio não é à prova de medricas. Do regicídio de D. Carlos aos processos da Inquisição, ouse descobrir as histórias mais sangrentas de Lisboa numa visita guiada pela Baixa, Alfama e Mouraria. O convite é da Peddy+ e há várias datas disponíveis: 31 de Julho, 6, 7, 13, 20, 21 e 27 de Agosto, sempre às 21.30.

Este passeio para estômagos fortes, que começa no Arco da Rua Augusta e termina na praça do Rossio, é tanto uma aula de história como a desculpa perfeita para ir apanhar um ar e exercitar as pernas. O anfitrião é o guia e actor Tiago Paixão, que irá dar a conhecer vários crimes no exacto local onde aconteceram.

Para mais informações e inscrições (16€ por pessoa), basta contactar a organização através de e-mail (peddymais@gmail.com) ou telemóvel (914 773 836).

Se preferir, poderá conhecer a “Lisboa dos Espiões”, num passeio mais misterioso e menos assustador. A próxima sessão está marcada para 2 de Agosto, a partir das 19.00. Apresse-se, que as vagas são escassas e costumam esgotar rápido.

