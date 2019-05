Conheça os projectos mais votados do Orçamento Participativo

Os lisboetas decidiram, está decidido. A Câmara Municipal de Lisboa já sabe onde vai investir um total de 2,5 milhões de euros distribuídos por 19 projectos, entre locais (1,5 milhões distribuídos por todos) e estruturais (um milhão).

Primeiro o projecto mais votado de todos e uma espécie de surpresa: a Estátua de Homenagem ao Pupilo do Exército, um sonho antigo do Instituto dos Pupilos do Exército, em São Domingos de Benfica, onde ficará instalada a peça. Teve 5591 votos, mais 2919 votos que o segundo classificado, a requalificação do campo de jogos para os alunos do Ensino Básico que pertence ao Agrupamento de Escolas de Benfica. O projecto prevê a sua recuperação e também a instalação de uma cobertura para que possa ser utilizado durante todo o ano.

O terceiro projecto mais votado também vai para a Educação: a requalificação dos espaços de recreio da EB1/JI Gaivotas, junto à Calçada do Combro, que não só terá melhores equipamentos lúdicos no seu espaço exterior, como ganhará novos equipamentos desportivos para o ginásio da escola.

Além da estátua de homenagem aos Pupilos do Exército, há mais dois monumentos a caminho: um memorial a Aristides de Sousa Mendes e um Monumento aos Movimentos Feministas da Cidade de Lisboa que deverá ser erguido no Parque Eduardo VII.

No final da cerimónia, que aconteceu esta quinta-feira, Fernando Medina anunciou duas grandes novidades para a próxima edição. O orçamento será o dobro, ou seja 5 milhões de euros, e será um Orçamento Participativo verde, abrangendo várias áreas como mobilidade, resíduos e tudo “o que faça avançar a cidade em matéria ambiental”.

Para já conheça os restantes vencedores em lisboaparticipa.pt.

+ O eléctrico 28 está metido num 31

+ Caça à beata: no sábado encha o saco com o Lixo Zero Mouraria