Caça à beata: no sábado encha o saco com o Lixo Zero Mouraria

A Enche o Saco - Limpeza de Rua é uma das iniciativas desta associação sem fins lucrativos que sonha com um bairro (e um planeta, pois claro) mais limpinho.

Os fumadores têm pelo menos dois vícios: fumar e atirar a beata ao chão ou para a sarjeta. Uma prática que tem vindo a ser cada vez mais censurada pelos olhares dos cidadãos portugueses. Mas censurar não chega e é preciso passar do olhar à prática. E a prática passa também por limpar o lixo dos outros.

O projecto Lixo Zero Mouraria tem uma série de iniciativas ligadas à educação ambiental, desafiando sempre o envolvimento da comunidade local e a próxima actividade está marcada para este sábado, o primeiro dia de sol após uma semana de chuva.

“Focaremo-nos principalmente nas beatas lançadas ao chão, uma praga na cidade ainda socialmente aceite e com enorme impacto negativo nos recursos naturais, em especial nos ecossistemas aquáticos”, explica a associação num email enviado às redacções.

O ponto de encontro para mais um Enche o Saco – Limpeza de Rua é no Miradouro da Graça, às 11.00 do próximo sábado, e os inscritos vão descer a colina em direcção ao Martim Moniz, em “defesa da sustentabilidade e de uma Lisboa mais cuidada e de futuro”. E pode ir mesmo de mãos a abanar já que serão fornecidos as luvas e os sacos. No final da actividade serão feitas as contas ao lixo e beatas recolhidas.

Se quiser participar nesta caça à beata é só inscrever-se gratuitamente em lixozeromouraria@zerowastelab.pt.

