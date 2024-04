Conhecer um varino ou a Torre do Tombo? Vem aí aquele dia especial

Foi instituído em 1982 pelo ICOMOS (Conselho Internacional dos Monumentos e Sítios, na sigla em inglês) e aprovado pela UNESCO no ano seguinte. A partir de então, todos os anos, há um dia do calendário reservado a um olhar especial sobre o património. Abrem-se monumentos (ou parte deles) que normalmente estão fechados ao público, reavivam-se histórias e personagens do passado através de visitas guiadas e há lugar para oficinas, espectáculos e conferências.

Este ano, o Dia Internacional dos Monumentos e Sítios, 18 de Abril, inclui visitas guiadas aos interstícios do Teatro São Luiz, às caldeiras da Central Tejo ou à Torre do Tombo. Deixamos-lhe uma selecção do que fazer nesta quinta-feira comandada pela UNESCO.

1. Visitar o arquivo da Torre do Tombo

O Arquivo Nacional da Torre do Tombo mostra a sua imponência "como guardião da história", em duas visitas (às 10.30 e às 14.30) que destacam "alguns momentos de catástrofes, conflitos e mudanças sociais" da História. O tema em destaque é a influência da Carta de Lei de Abolição da Pena de Morte na evolução dos direitos humanos na Europa.

2. Ir ao São Luiz com gente do São Roque (e vice-versa)

DR Igreja de São Roque

Quem quiser alinhar neste plano, tem de se entregar por inteiro, já que a inscrição (obrigatória) nesta actividade implica ir a dois espaços de Lisboa. Em causa estão as visitas (às 10.00 e às 14.00) a dois espaços cénicos da cidade, com as suas "histórias, rituais, coreografias e adereços próprios". Primeiro, a equipa do Teatro São Luiz conduz a visita à Igreja de São Roque; depois, a equipa de Cultura da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa (que gere a igreja) guia os visitantes nos espaços do São Luiz.

3. Explorar o Padrão dos Descobrimentos

Nuno Fox Padrão dos Descobrimentos

O dia 18 de Abril guarda dois momentos de visita gratuita ao Padrão dos Descobrimentos. O primeiro é às 14.30 e transforma-se numa oficina de conservação e restauro à descoberta dos estragos da Rosa-dos-Ventos, logo na entrada do monumento. O convite aprofunda-se assim: "Veste a bata, calça as luvas, porque neste dia vais ser conservador-restaurador!" Já às 18.00 a visita incide sobre a emergência climática e os "complexos desafios" que tem imposto às áreas de conservação e restauro, numa abordagem bastante em linha com o tema deste Dia Internacional dos Museus: “Catástrofes e conflitos à luz da Carta de Veneza”, fazendo olhar para o número crescente eventos "que levam à destruição de locais culturais e à deslocação em massa de populações". É necessário marcar previamente a visita.

4. Palmilhar a Lisboa de Bordalo

DR/Museu Bordalo Pinheiro Visita 'Lisboa de Bordalo'

A visita guiada fora-de-portas do Museu Bordalo Pinheiro já é habitual nesta data. No entanto, este ano é gratuita. O passeio começa às 10.00 na Assembleia da República e termina às 12.00 no Cais do Sodré, com a calçada a pintar-se do "humor singular com que Rafael Bordalo Pinheiro olhava Lisboa e as suas vivências", adianta o museu. É necessária a inscrição.

5. Assistir a um concerto no São Carlos

Às 18.30, há concerto no foyer do Teatro Nacional de São Carlos. A flauta de Anabela Malarranha e a harpa de Ana Ester Santos juntam-se para evocar um universo mitológico nesta casa do século XVIII. O espectáculo é gratuito, mas é preciso levantar bilhete antes.

6. Explorar as caldeiras da antiga Central Tejo

Este é o único evento pago desta lista (são 15 euros por pessoa, mas é preciso inscrição através do e-mail visitar.maat@edp.pt), mas decidimos incluí-lo a pensar nos aficcionados do carvão e da produção de electricidade à antiga. "O Percurso Secreto desafia os visitantes e conhecerem as zonas da Central Tejo habitualmente fechadas ao público", comunica a organização. A proposta é descobrir "os vários andares das caldeiras, a sala dos reóstatos e do tapete de distribuição do carvão, a torre misturadora, o castelo da água, os túneis e outros segredos da central".

7. Ver o pôr-do-sol do Castelo

Não é no dia 18, mas tem em vista a comemoração do Dia Internacional dos Monumentos e Sítios. A 20 de Abril, sábado, uma visita guiada pelo Castelo de São Jorge propõe descodificar os diferentes espaços da estrutura cujas primeiras muralhas datam do século II a.C., "relacionando-os com as vivências de antigamente". A actividade está marcada para as 18.00 e inclui interpretação em língua gestual portuguesa. É gratuito, mediante inscrição.

8. Conhecer um varino

DR/CM Vila Franca de Xira DR/CM Vila Franca de Xira

O varino é a embarcação tradicional do Tejo, que em tempos transportou carvão ou cortiça para Lisboa e imediações, como Vila Franca de Xira, município que decide elevar o seu "Liberdade" a exemplar máximo do património neste Dia Internacional dos Monumentos e Sítios. A visita não inclui um passeio no rio mas faz-se acompanhar de uma apresentação de mestre. Conservar e restaurar embarcações deste género é uma arte em extinção, que só existe em dois ou três pontos do país, e é disso que vai tratar a conversa. Para aguçar a curiosidade, fica uma breve descrição deste varino: tem 18 metros de comprimento, duas velas e 40 toneladas.

Vários locais. 18 e 20 de Abril. Vários horários. Gratuito (à excepção da visita à Central Tejo, de 15€)

