Consegue comer um hambúrguer por dia? A Taste Invaders quer dar-lhe uma palavrinha

A hamburgueria do Coliseu vai sortear um prémio com 365 hambúrgueres grátis – um por dia, ao longo de um ano inteiro. A campanha arranca esta terça-feira.

O hambúrguer fechado, em formato de nave espacial, é a imagem de marca da Taste Invaders desde a abertura em Alvalade, em 2022. A política de refill também (é possível voltar a encher o copo duas vezes, imperiais incluídas). Entretanto, estreou um segundo restaurante nas Portas de Santo Antão que está a ganhar espaço enquanto sports bar e salão de jogos. E agora prepara-se, precisamente nessa morada, para um desafio olímpico.

Entre 2 de Dezembro e 3 de Janeiro de 2026, quem pedir um combo na Taste Invaders do Coliseu dos Recreios vai ter direito a candidatar-se ao sorteio Never Ending Burger (se, com este título, começa imediatamente a ouvir a canção de Giorgio Moroder para Limahl nos anos 1980, e a imaginar um dragão branco de focinho canino, está na frequência certa). O prémio é um ano de hambúrgueres gratuitos, um por dia. Anda à roda a 4 de Janeiro.

As regras são simples: um combo vale um cupão, não há limite de cupões por pessoa (até ao final da campanha, pode ir à Taste Invaders as vezes que quiser e submeter os cupões que quiser – ou conseguir). Mas é possível transformar cada combo em dois cupões em vez de um: “Para receberem um segundo cupão de participação é partilhar nas redes sociais a nossa publicação com info do concurso ou tirar uma fotografia no espaço e partilhar nos stories, marcando @tasteinvaders.pt e #TasteInvaders365”, lê-se na nota de divulgação.

No fim, sorteado o vencedor, este terá direito a um “Passe Burger365”. Ou seja, um hambúrguer gratuito por dia durante todo o ano. “Queremos agradecer aos nossos clientes de forma divertida e épica”, escrevem os sócios João Baptista e Nuno Mourão, em comunicado. “É a nossa maneira de dizer obrigado.”

Rita Chantre Taste Invaders

Na Taste Invaders, um combo inclui hambúrguer ou sandes, batatas fritas e bebida. Os preços variam entre os 10,50€, com um hambúrguer simples, e os 15€, valor dos menus com o Chutney Goat, a Crispy Shrimp e a Korean Ossobuco. Mas há várias outras opções: Cheese & Onion (13,50€), Egg Invader (13,50€), Pesto & Mozzarella (14,50€) ou, nos combos com sandes, Pork-Belly (13,50€) e a vegetariana Crispy Mushroom (9€).

Rua Portas de Santo Antão, 92 (Restauradores). Dom-Qui 11.30-23.00, Sex-Sáb 11.30-00.00

