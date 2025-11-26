Nesta mercearia gourmet, até o gelado e o cheesecake levam caviar

Otávio Melo formou-se em Londres. Lá, trabalhou no Nobu durante cinco anos, ao lado de Nakamura, chef executivo do restaurante naquela altura. Com ele, aprendeu tudo o que havia para saber sobre peixe. “Ele me deu a base. Eu não sabia cozinhar, não sabia nada. Aprendi tudo com ele”, conta à Time Out. Depois de Inglaterra, regressou a Portugal, onde passou pela cozinha do Altis Belém, do Feitoria e do Vila Joya. Hoje, encontramo-lo atrás do balcão do Gourmet House Caviar & Deli, na Avenida António Augusto de Aguiar.

Há cerca de ano e meio, cansado de viver longe da capital, Otávio decidiu agarrar a oportunidade de liderar a cozinha do restaurante e mercearia gourmet, que abriu em Lisboa em 2022. O projecto nasceu em 1965 e está espalhado um pouco por todo o mundo. Além de Lisboa, o Gourmet House Caviar & Deli está presente em Londres, Vancouver, Los Angeles, Hong Kong e no Dubai, onde se apresenta como um restaurante de fine dining.

DR / Gourmet House Caviar & Deli O chef Otávio Melo

O caviar – produto estrela da casa – é importado de vários países como o Irão, a Polónia, a China, França, Roménia e Alemanha. Depois de chegar a Portugal, já totalmente preparado, é numa fábrica em Loures que o caviar é embalado, para ser, mais tarde, distribuído para restaurantes da cidade e para outros países na Europa. No espaço em São Sebastião, é possível comprá-lo em latas de diferentes tamanhos, de dez gramas ou até de um quilo. Há doze variedades, entre elas o Russian Oscietra, o Oscietra Royal e o Royal Baerii (alguns dos bestsellers), disponíveis em loja – ao contrário do Beluga XX e do Almas, os mais caros, adquiridos apenas por encomenda.

Os preços vão dos 11,50€ (se estivermos a falar de dez gramas do caviar mais barato, o Malossol) aos 29.500€ (que corresponde a um quilo do Almas). No meio, encontramos um conjunto de valores muito diversificado: o Oscietra Royal, por exemplo, vende-se a 20,50€, a 40€ ou a 204€ (dependendo da quantidade); já o Imperial, vende-se a 19€, 95€ ou 475€. “Hoje em dia, caviar não é só para ricos. Temos valores de 20€ por 20 gramas de caviar – é bem acessível a todos. Mas as pessoas têm aquela mentalidade de o caviar ser uma coisa mais cara…”, afirma o chef, dando conta que muitas pessoas não entram no restaurante por causa disso.

DR / Gourmet House Caviar & Deli O espaço do Gourmet House Caviar & Deli

No entanto, Fadi Obeid, gestor de operações do Gourmet House Caviar em Lisboa, acredita que a marca gira em torno do “luxo acessível” e que os preços são mais acessíveis do que as pessoas possam pensar. “Sei que o espaço pode não ser o mais confortável para um grupo de pessoas que queira vir e sentar-se, até mesmo lá fora. Mas, se vierem, vão ter uma experiência de luxo com a comida. Tudo é preparado ao detalhe, tudo leva caviar e todos os produtos são de qualidade. Usamos apenas os melhores produtos.”

E alguns deles são produzidos pelo Gourmet House Caviar, como o óleo de caviar, o açafrão, as crackers e até a vodka. Os outros, também à venda na mercearia, como compotas, café, conservas, azeite e massa, são de origem portuguesa, francesa e italiana. Há ainda espumante, cogumelos Morel, salmão fumado e até um panettone de chocolate da Dolce & Gabbana (45€).

DR / Gourmet House Caviar & Deli O bagel de salmão fumado, ovo escalfado e abacate

Na carta, o caviar tem o seu devido destaque e as influências vão mudando à medida que são acrescentados novos pratos. Nos próximos meses, o sushi vai dar lugar a pratos de conforto, a especialidades portuguesas e também a petiscos e pratos mais simples e leves. Uma das novidades é a pizza de cogumelos Morel, trufa, tomate cereja, manjericão e cebolinho, outra é o bagel de salmão fumado com tomate cereja, ovo escalfado e abacate. Um dos pratos especiais de Natal é o pato com laranja, couve pak choi e teryaki. Também pastas, risottos e até uma “bifana desconstruída” com caviar farão parte do menu.

DR / Gourmet House Caviar & Deli O cheesecake com caviar e vinagre balsâmico

Mas nem tudo da carta antiga vai sair. Ficam alguns dos snacks, como as tapas Gourmet House (25€), que incluem foie gras, presunto, salmão e esturjão fumado, ovas de truta, creme fraîche e torrada; os blinis com caviar (20€); o edamame com trufa (8€); o polvo com caviar em torrada de ciabatta com aioli de alho (19€); e o rolinho de lagosta com caviar em pão brioche (19€). Nas sobremesas, manter-se-á o tiramisu (8€), ao qual se juntará o cheesecake com caviar e vinagre balsâmico e o gelado de caviar. À hora de almoço, há um menu executivo (21€), com entrada, prato, bebida e sobremesa.

Para beber, a lista de cocktails inclui clássicos como o negroni, espresso martini e cosmopolitan, mas também mocktails e algumas criações próprias, como a margarita de caviar picante (14€), que leva tequila, limão, tabasco, caviar e togarashi.

Avenida António Augusto de Aguiar, 140c (São Sebastião). Seg-Dom 12.00-20.00

