Convent Square, um hotel para orar ao conforto com os pratos de Vítor Sobral

O edifício do Convento de São Domingos, no Rossio, é agora um hotel. O restaurante, de gastronomia portuguesa, tem a assinatura do chef Vítor Sobral e está aberto a todos.

Quem olha de fora para o Convent Square, junto à praça do Rossio, o quarto hotel em Lisboa do grupo PHC, está longe de imaginar que o interior esconde um pedaço da nossa história. Não fosse a vizinhança – a igreja de São Domingos, uma das mais bonitas da cidade – e nem nos ​​aperceberíamos que este é um antigo convento dominicano do século XIII, o Convento de São Domingos. Pouco resta dessa época, até porque o edifício teve outras vidas, entre elas os armazéns Braz & Braz e, assim como a igreja, sobreviveu a duas grandes catástrofes: o terramoto de 1755 e um violento incêndio em 1959.

Felizmente, o grupo hoteleiro quis reabilitar o espaço para ir ao encontro da sua arquitectura original e preservar o que havia para preservar. Passando a recepção e a zona do claustro, toda reconstruída, chegamos ao restaurante e bar Capítulo, que foi outrora a sala onde eram tomadas as grandes decisões. É aqui que podemos encontrar colunas, azulejos e túmulos desses tempos. Para mostrar aos visitantes aquilo que de melhor se faz à mesa, o chef Vítor Sobral foi desafiado a pensar numa carta para ali, como já tinha feito também no Hotel Mundial, unidade do mesmo grupo. “Queremos ter uma proposta portuguesa, autêntica, embora reconstruída e mais contemporânea. Também bebemos um pouco do legado português no mundo”, justifica Miguel Andrade, director de operações do grupo hoteleiro.

Nas entradas encontramos opções como o atum salteado com molho de soja e limão (16€) ou uma surpreendente salada de trigo, passas, tâmaras, queijo e espinafres (13€). O arroz do mar, com lula, camarão, berbigão e peixe do dia (33€) ajuda a confortar o estômago, assim como o escabeche de frango com batatas salteadas e legumes assados (24€). Nas sobremesas não podia faltar o tradicional pudim Abade de Priscos, com ananás caramelizado e hortelã (8€). Há vários planos para o futuro do restaurante, um deles já anunciado. No próximo dia 16 de Novembro, dá-se início à série “Duetos Criativos”, em que Vítor Sobral se junta a mentes criativas de várias áreas para criar um menu especial. A primeira convidada é Cristina Santos Silva, que se encarregou do design de interiores deste hotel.

O bar, especializado em coquetelaria de autor, também está acessível a todos. Idealizada por Rui Príncipe, a carta lembra o boticário do Convento e mistura ingredientes do século XIII e espirituosos. Um dos mais recomendados é o tonic, com gin, licor de noz, bitter, soda e chocolate (16€). Nos cocktails sem álcool, o mais refrescante é o sérum, com camomila, sumo de tangerina e pêssego (12€). Apesar de partilhar espaço com o restaurante, também é possível pedir um destes cocktails na zona do claustro, um dos sítios mais bonitos do hotel, a céu aberto, cheio de luzes, uma lareira e duas oliveiras centenárias. É aqui que também decorrem vários eventos para hóspedes e não hóspedes, entre eles um ritual de chá diário, às 17.00, criado em conjunto com a marca portuguesa Infusões com História.

A arte é outro dos pilares desta obra, com a escultura de Pedro Cabrita Reis, Flor do Claustro, a destacar-se. A estética de todo hotel é sóbria, minimalista, com referências subtis ao passado conventual, mas com todo o conforto da modernidade. O grupo hoteleiro quis reabilitar o espaço para ir ao encontro da sua arquitectura original e preservar o que havia para preservar. Com o projecto de arquitetura de Marcelo Azevedo (GRCA) e design de interiores a cargo de Cristina Santos Silva e Ana Menezes Cardoso (ARTICA), contempla cinco pisos; 121 quartos (de diferentes tipologias); sala de reuniões, um espaço de wellness, com sauna, piscina aquecida e um pequeno ginásio. “Os proprietários da PHC viram neste edifício uma oportunidade ímpar para recriar a história da Baixa. A visão era devolver à cidade e a Portugal o património que estava escondido”, diz Miguel Andrade, director de operações. Por estas alturas, a estadia de uma noite fica entre os 250€, um quarto cozy, ou os 800€, uma suite com terraço.

R. Dom Antão de Almada 4 (Rossio). Seg-Dom 12.30-15.00, 19.00-22.30

