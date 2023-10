Do Parque das Nações para a Avenida: Filipe Carvalho é o chef do novo restaurante do JNcQUOI

Ainda no Fifty Seconds, Filipe Carvalho prepara-se para assumir o restaurante do hotel de luxo que o grupo Amorim Luxury vai abrir no próximo ano.

Podia ter continuado no Fifty Seconds, mas não quis continuar sem o seu mentor. Filipe Carvalho, chef executivo do restaurante com uma estrela Michelin na Torre Vasco da Gama, iniciará 2024 num novo projecto sobre o qual ainda pouco se sabe. O chef vai ser a cara do restaurante do hotel que o grupo Amorim Luxury pretende inaugurar no início do próximo ano.

A Time Out sabe que o chef ficará responsável pelo restaurante de fine dining do JNcQUOI, que não terá mais do que dez lugares, mas também por um outro projecto no mesmo hotel que terá por base o peixe e o marisco.

Até ao final do ano, o chef mantém-se na cozinha do Fifty Seconds, que também está já a trabalhar numa solução de continuidade, depois de ter decidido não renovar o contrato com Martín Berasategui.

Nem o grupo Amorim Luxury nem Filipe Carvalho quiseram comentar a mudança.

+ Após a grande vitória de Nelson Freitas, a vida continua igual no Fifty Seconds (ou nem tanto)

+ No Kabuki, com uma estrela Michelin, é possível almoçar por menos de 50€