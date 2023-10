No Kabuki, com uma estrela Michelin, é possível almoçar por menos de 50€

Ter uma experiência num Michelin não é, por várias razões, acessível a todos, mas há formas mais económicas de poder entrar em alguns destes restaurantes, como acontece desde há uns meses no Kabuki Lisboa, nas galerias do Ritz Four Seasons, que passou a incluir na sua oferta um menu executivo ao almoço.

Nada substitui a experiência de se fazer um menu de degustação, que no Kabuki tem o preço de 100€ (ou 135€ na opção mais alargada – sem harmonização), mas por metade do preço é possível almoçar e ficar a conhecer o trabalho de Paulo Alves e da sua equipa. A refeição, aliás, começa exactamente da mesma forma, com a tradicional bento box com diferentes aperitivos. “Tentamos sempre mostrar o que é o nosso conceito e a bento box representa muito o que é o Kabuki, a nossa junção da cozinha mediterrânica com a cozinha japonesa, conseguimos fazer umas brincadeiras com produtos nacionais e japoneses e fazer essa tal fusão”, explica o chef. “A box é a nossa montra e por isso tentamos metê-la sempre como primeiro passo para o cliente.”

Há três opções de menu executivo: o cru (45€), onde se pode escolher entre o chirashi (sashimi sobre arroz shari) ou o sushi, cujas peças se dividem entre nigiri, uramaki e hossomaki); o quente (40€), que tanto pode ser um katsudon (porco panado, tensui, legumes e arroz gohan) ou um tori no shoga (frango, teriyaki, lima, gengibre e arroz gohan); e o vegan (40€), com uma selecção de sushi vegan ou um yasai nabe (caldo sukiyaki, noodles udon e legumes). Independentemente da escolha, além da bento box, o menu inclui ainda um mochi de sobremesa, uma bebida sem álcool e um café.

“Queremos quebrar o gelo de quem pensa que um estrela Michelin é caro. Nós aqui com o menu executivo conseguimos dar essa hipótese”, defende Paulo Alves. “O menu está bem composto. Dá para ver o que é a nossa qualidade e o que nós queremos mostrar aqui no Kabuki.”

O restaurante já tinha apostado antes em chegar a outros clientes através do delivery, disponível apenas na Volup. Mas atenção, o menu executivo está apenas disponível de terça a sexta-feira.

