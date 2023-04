Sushi com estrela Michelin em casa? O Kabuki manda

Em exclusivo na Volup, já é possível encomendar para casa algumas das combinações disponíveis no restaurante que no final do ano passado recebeu a estrela Michelin.

Ao Kanazawa, de Paulo Morais, juntou-se agora o Kabuki Lisboa. Na Volup, um serviço de entregas que reúne alguns dos melhores restaurantes da cidade, é possível, desde há uns dias, encomendar comida do restaurante que fica nas Galerias do Ritz Four Seasons, chefiado por Paulo Alves.

Esqueça as combinações de peças feitas apenas com salmão, quase todas iguais, e sem grande habilidade. Com a melhor matéria-prima e toda a técnica, o Kabuki disponibiliza alguns dos seus pratos, sendo o sushi o grande destaque. E são três as boxes disponíveis, resistentes e acondicionadas de forma irrepreensível: um combinado de sushi e sashimi; uma apenas de sashimi; e outra perfeita para os amantes de sushi.

Não será o mesmo que sentar-se à mesa ou ao balcão do Kabuki, mas não deixa de ser uma oportunidade para provar alguma da melhor matéria-prima, já que a box Sushi to Sashimi, disponível para uma ou duas pessoas (55€/19 peças ou 110€/36 peças), inclui, por exemplo, peças como sashimi de toro, vieira, lírio ou peixe-branco, além de nigiris de peixe-branco do dia com trufa, toro flambé ou atum meio-gordo e dois tipos de makis.

Já a box Sashimi (120€/36 peças) tem quatro peças de nove variedades de peixe (toro, chutoro, akami, cavala, salmão, vieira, dourada, lírio e peixe branco do dia), enquanto a box Kabuki Sushi (100€/36 peças) junta niguiris (toro flambé, chutoro dijon, akami, salmão, peixe branco com trufa e camarão) a três tipos de makis (barriga de atum, camarão e uma escolha do chef). Todas as boxes incluem sopa miso.

“Trabalhamos sempre com o objectivo de proporcionar a melhor experiência aos nossos clientes. Ganhar a primeira estrela foi um reconhecimento incrível e agora, com o serviço delivery, queremos estar ainda mais próximos de quem nos escolhe. Uma refeição no restaurante é uma experiência multissensorial, mas em casa há o conforto que todos prezam. São dois momentos que se complementam”, diz o chef Paulo Alves, citado em comunicado.

Não estranhe algumas das combinações, afinal o Kabuki distingue-se por cruzar a cozinha mediterrânea com a japonesa. Para quem quiser complementar a experiência, é sempre possível acrescentar à encomenda um tártaro de atum (35€), salmão (30€) ou abacate (22€) ou até uns mochis (18€/três) de sobremesa.

Aproveitando o conhecimento do sommelier, Filipe Wang, há também algumas sugestões de harmonização que pode pedir para casa.

