Convento da Arrábida acolhe retiro de mindfulness em Outubro

Parar e respirar num cenário idílico nos dias 16 e 17 de Outubro: eis o desafio do Museu do Oriente.

Conduzimos todos os dias em piloto automático. O Museu do Oriente está ciente disso e, para abrandar o ritmo, convida a um fim-de-semana dedicado ao mindfulness.

O evento acontece nos dias 16 e 17 de Outubro, no Convento da Arrábida, e destina-se a todos os que querem desfrutar dos benefícios da meditação em silêncio. Quem participar neste retiro vai conhecer várias práticas de meditação mindfulness que podem ser úteis para reduzir os níveis de ansiedade e de stress no dia-a-dia.

Os preços incluem estadia e refeições durante os dias do evento, com opções para quem necessita de transporte. Assim, quem quiser pernoitar num quarto single, mas não precisa de transporte, terá de pagar 185€; para quem quer boleia, o preço sobe para 200€. Em quarto duplo, o preço é de 165€ sem transporte e 180€ com transporte.

A par do retiro, o Museu do Oriente organiza, até ao final do ano, Oficinas de Mindfulness online para quem procura aprofundar os conhecimentos sobre esta prática. Nestas oficinas trabalham-se temas específicos, como a ansiedade, os hábitos de sono, a gratidão, entre outros. O custo por sessão é de 10€.

As iniciativas são orientadas por Mário Rodrigues, que é membro da Ordem dos Psicólogos Portugueses.

Convento da Arrábida. Sáb-Dom. De 165€ a 385€.

