Este sábado há uma festa que junta arte, música e salsichas

De insufláveis de um Kanye West sorridente a cachorros de Snoop Dog. O colectivo Cool Shit distingue-se por criar instalações insufláveis que chegaram a eventos como o Coachella, em 2019. A equipa organiza este sábado a sua primeira festa em Portugal, mas, por enquanto, não há insufláveis.

A block party do Cool Shit Art Collective acontece numa nova galeria de arte em Vila Franca de Xira, The Market, a partir das 18.00. Ali também se inaugura uma exposição do artista lisboeta Kampus, numa festa que será regada a cerveja Musa e com música de Jordan Howard e do DJ Isac Ace.

DR

Bruno Gabriel, parte do colectivo, conta à Time Out como a equipa, que apesar de trabalhar em todo o mundo tinha como base Barcelona, se mudou para Lisboa há dois anos. "Este primeiro evento é a nossa tentativa de entrar mais em contacto com as pessoas do meio artístico", explica. Desta vez, o destaque vai para Kampus, um street artist conhecido pelas salsichas que espalha em paredes da capital portuguesa. "De certa forma, enquanto humanos, somos um bocadinho como salsichas, somos full of shit (risos)", explica Bruno.

DR

O evento foi organizado em tempo recorde (Bruno admite que a ideia surgiu apenas na semana passada) e conta já com mais de 200 confirmações. O colectivo está a preparar outras acções para breve em Portugal - essas sim, com insufláveis. "Queremos ser uma referência na cidade. Quando criarmos um evento vai ser alguma coisa fora da caixa", diz. "Queremos trazer positividade, queremos trazer sorrisos e induzir felicidade".

Para ir à festa este sábado, 2 de Outubro, basta fazer uma inscrição no site.

+ Roteiro pela arte urbana de Edis One em Lisboa

+ Há arte urbana pintada de fresco em Arroios