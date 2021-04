Convento dos Capuchos promove visitas nocturnas pela primeira vez

A iniciativa inédita irá decorrer no âmbito das comemorações do Dia Internacional dos Monumentos e Sítios.

A Parques de Sintra está a preparar-se para organizar, pela primeira vez, visitas nocturnas ao Convento dos Capuchos. A iniciativa está marcada para a próxima sexta-feira, 16 de Abril, no âmbito das comemorações do Dia Internacional dos Monumentos e Sítios, que se assinala no domingo, 18, com programação em todo o país.

Com duração de 30 minutos e lotação máxima de cinco pessoas por grupo, as visitas guiadas vão começar no Terreiro das Cruzes, para dar a descobrir uma casa conventual desprovida de luxo e conforto, que se destaca precisamente pela simplicidade com que viviam os frades franciscanos. Em perfeita comunhão com a natureza, procurava-se o “aperfeiçoamento espiritual através do afastamento do mundo e da renúncia aos prazeres associados à vida terrena”.

Os bilhetes para estas visitas estão disponíveis, exclusivamente online, no site da Parques de Sintra, ao preço das entradas regulares (5,5€-7€). Há 14 sessões disponíveis, entre as 18.00 e as 21.45. Os participantes devem estar presentes no terreiro 15 minutos antes da hora, uma vez que, em caso de atraso, a entrada não é garantida.

