Convento dos Capuchos recupera tradição iniciada há 400 anos

O Convento dos Capuchos vai ter hortas biológicas cultivadas por habitantes da região. A iniciativa, promovida pela Parques de Sintra, recupera uma tradição iniciada há 400 anos pelos frades franciscanos, que tiraram partido das condições excepcionais que a Serra oferece para a prática da agricultura. As candidaturas, para o cultivo dos terrenos a concurso, abrem esta segunda-feira, 16 de Janeiro.

“Pretende-se fomentar junto das novas gerações o sentimento de pertença ao lugar que, ao longo dos séculos, manteve sempre uma ligação profunda à comunidade”, lê-se em nota à imprensa da Parques de Sintra, sobre este novo projecto de sustentabilidade e sensibilização ambiental, que vai promover o modo de produção biológico, a produção integrada e a recriação do uso de práticas agrícolas tradicionais.

Numa primeira fase, encontram-se a concurso quatro talhões – o número será posteriormente alargado a um total de 25 parcelas para cultivo. Se for maior de idade, residir no município de Sintra e concordar com o regulamento do projecto, que pode consultar no site da Parques de Sintra, pode candidatar-se por e-mail (hortadoscapuchos@parquesdesintra.pt) até 15 de Fevereiro.

As pessoas seleccionadas devem ser informadas no período de uma semana após o fecho do prazo de candidaturas. Seguir-se-á uma formação inicial, aberta à participação de todos os interessados nesta temática, até um máximo de 15 pessoas, após a qual os horticultores poderão iniciar os trabalhos nas hortas que lhes forem atribuídas. Este workshop, dividido em quatro sessões, dotará os participantes dos conhecimentos de que necessitam e ajudá-los-á a delinear um plano anual para a sua horta, conciliando os seus hábitos alimentares com o conjunto de espécies que poderão ser cultivadas no espaço.

