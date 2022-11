Olhem quem voltou, mesmo a tempo do Natal: as caixas 2por1 Deluxe da Time Out Lisboa

Em 2023 pode conhecer 10 Grandes Restaurantes e 10 Novos Restaurantes de Lisboa a preço de saldo. As caixas 2por1 Deluxe chegam brevemente às lojas Fnac e ficam em pré-venda no site já na próxima semana.

O ano está a chegar ao fim – tempo de olhar para trás e para a frente. 2022 foi fértil no panorama gastronómico de Lisboa, e em 2023 queremos descobrir e aproveitar as melhores mesas da cidade. Para isso, nada melhor do que usar e abusar dos cartões das novas caixas 2por1 Deluxe da Time Out, em pré-venda no site na Fnac na próxima semana e muito em breve nas lojas: a dos 10 Grandes Restaurantes promete refeições inesquecíveis a dois em alguns dos melhores restaurantes da cidade, a dos 10 Novos Restaurantes convida a descobrir as novidades mais deliciosas do ano. Tudo a preço de saldo.

Não sabe como funciona? Nós explicamos: cada caixa tem 10 cartões – e cada cartão permite usufruir de uma refeição para duas pessoas com 50% de desconto, excluindo bebidas.

A caixa 2por1 Deluxe dos 10 Grandes Restaurantes custa 49,90€ e inclui o Potzalia, o Boa-Bao, o Carnal (que entrou agora para o Guia Michelin na selecção Bib Gourmand, que aponta os restaurantes com a melhor relação qualidade/preço), o MachimBombo, o Paco Bigotes, o The Old House, o Sumaya, o Soão e a Taberna Albricoque.

Já a caixa dos 10 Novos Restaurantes convida a conhecer alguns dos melhores restaurantes que abriram em 2022: o Alto, o In.Vulgar, o M Bistro & Terrace, o Shiso Burger, o Soul Burger, o Taste Invaders, o Tinto e Brasa, o Tosco, o Único e o Copo de Mar. Tem o valor de 39,90€.

À semelhança dos anos anteriores, não é necessária qualquer referência à promoção, mas é recomendada a reserva prévia para garantir a disponibilidade dos espaços (nos restaurantes que aceitam reservas). Ambas as caixas são edições limitadas, pelo que vão estar à venda apenas 1.500 exemplares de cada.

Os dez cartões de cada caixa 2POR1 Deluxe 2023 são válidos entre os dias 2 de Janeiro e 30 de Dezembro de 2023.

+ Planeie já as suas férias do próximo ano com a ajuda do novo Guia Time Out da Galiza

+ Está a pensar ir a São Miguel? Apanhe boleia do guia da Time Out