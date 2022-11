Planeie já as suas férias do próximo ano com o novo Guia Time Out da Galiza

Esta região autónoma espanhola – a mais parecida connosco na língua, na cultura, no modo de ser – é ecléctica em todas as suas dimensões. Tem uma programação cultural forte, trilhos pela natureza, museus e galerias recheados de obras de arte, e restaurantes que vão das tascas típicas aos vanguardistas com estrelas Michelin. Razões que a tornam num bom destino em qualquer altura do ano. A prova disso são os peregrinos que rumam a Santiago de Compostela durante as estações temperadas; os banhistas acalorados que acorrem às suas praias selvagens e de águas mansas durante o estio; ou os friorentos que se submergem nas águas quentes das termas, eternizadas pela História desde o Império Romano.

Andamos de braço dado com a Galiza desde que o mundo é mundo. E esta é a viagem que precisávamos de fazer. E está aqui ao lado, 365 dias por ano.

