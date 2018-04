Convide Madonna e ganhe bilhetes VIP para um festão 80s

Sílvia Rizzo e Manuel João Vieira são os embaixadores da Private Dancer, a festa que quer recriar o ambiente do mítico Studio 54 no Pavilhão Carlos Lopes.

O cenário é o renovado Pavilhão Carlos Lopes, que a 12 de Maio confia a responsabilidade do som ao famoso Dj John “Jellybean” Benitez, produtor de temas como Holiday de Madonna, que naturalmente é chamada a este assunto. Mas já lá vamos a este ponto essencial.

DJs portugueses como Kelson Costa, Sofia Gião, Miguel Simões e Adriano Magone vão ajudar a recriar o ambiente do Studio 54, com a banda sonora a navegar pelos hits dos anos 70 e 80, e a festa não ficaria completa sem embaixadores. Cabe a Sílvia Rizzo e a Manuel João Vieira associarem-se a esta jornada para reforçarem o desafio. Qual desafio? E é que aqui que entra o leitor, e que pode entrar a rainha da pop, ilustre recém-habitante de Lisboa, caso responda ao repto das mentes mais originais.

Convide Madonna e habilite-se a ganhar bilhetes VIP para a festa. Basta ir ao Facebook ou Instagram do evento Private Dancer. O passatempo estará no ar até 22 de Abril às 23.59. No dia seguinte, serão eleitos os cinco melhores e mais originais convites. Por fim, entre 24 e 30 de Abril, estes escolhidos serão submetidos à votação do público nas duas redes sociais, de onde sairão os dois grandes vencedores.

Se não quiser correr riscos, trate já dos seus bilhetes.

