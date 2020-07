Cookoo vai oferecer pizzas com as entregas de comida deste fim-de-semana

O Dia Mundial da Pizza celebra-se dia 10 de Julho e a plataforma de entregas vai oferecer uma pizza em todas as encomendas superiores a 20€ durante três dias.

O kitchen hub Cookoo, que entrega comida ao domicílio, vai oferecer pizzas de sexta a domingo, 10 a 12 de Julho, para festejar o Dia Mundial da Pizza, a todos os clientes que encomendarem comida pela plataforma, independentemente do restaurante escolhido.

A plataforma reúne num só espaço virtual (e cozinha física) nove restaurantes, com diferentes tipos de cozinha: Rosita (tacos e burritos), Tortto (trattoria), Crudo (hambúrgueres de peixe), Zao (sushi), MOM (comida de conforto), Garden Gourmet (vegetariano), Croqueteria (croquetes), UNITED (hambúrgueres) e Pokay (bowls). E durante estes três dias, em qualquer encomenda de qualquer restaurante que seja superior a 20€, o Cookoo envia uma pizza adicional.

A pizza La Margherita, com base de tomate, mozarela e manjericão, é um dos pratos da trattoria italiana Tortto, restaurante de inspiração italiana da plataforma que, além de pizzas, tem também lasanhas e almôndegas.

A encomenda pode ser feita através da app ou do site, estando a oferta disponível para almoços e jantares, cujas entregas decorrem entre as 12.00 e as 15.00 e das 19.00 às 23.00. Para garantir que não há desperdício alimentar, o Cookoo pede apenas ao cliente que escreva “pizza” na zona de comentários dos pedidos se desejar receber o pedido, evitando entregas indesejadas e comida desperdiçada.

Outra das novidades da Cookoo é o raio de entrega que foi alargado novamente, depois de ter feito uma primeira expansão para o Restelo, Algés, Miraflores, Linda-a-Velha, Carnaxide, Queluz e Ramada, a plataforma já chega também ao Parque das Nações, Alto de São João, Olaias, Moscavide, Portela e Prior Velho. Para quem preferir, tem também o serviço de takeaway no próprio hub, no Alto dos Moinhos.

