Palma Cantina: a Europa e a América do Sul encontram-se à mesa no Intendente

O Palma Cantina tem cocktails para beber sem pressas, pratos e petiscos que chegam do forno de lenha e uma esplanada plantada no Largo para sentir a respiração da cidade.

O sotaque é francês, a banda sonora não se fica por uma só geografia e o que chega à mesa tem tanto de tradicional como de experiência. O Palma Cantina, recém-chegado ao Intendente, tem a alma de um "old day café, tal como o Café Janis", mas há também "influências da América do Sul", explica Melissa Domingues, responsável pela comunicação.

A ideia arrancou há meses e, com ela, começaram as obras que viriam a transformar o Palma para uma abertura que acabou adiada. "Mas temos esta esplanada, que tem espaço, e percebemos que não fazia sentido continuar fechados". Percalços à parte, as portas acabaram por abrir e trouxeram um espaço que, no interior, destaca o balcão e o bar, com uma carta de cocktails que inclui a hibiscus infused margarita (8€), o smash verde (9€), com gin, manjericão, sumo de limão, menta e Midori, ou o spicy cilantro mezcal (9€). Mas os pratos, com opções para todas as horas do dia, também são a prata da casa.

"Os pratos são pensados pela Margot, a dona, que pega em tudo o que gosta de vários países e faz as misturas", diz Melissa sobre o que sai da cozinha. Para já, a carta aposta forte em pratos leves como os tacos de gambas e chipotle (7,50€), o prato de salmão (12,50€), que inclui salmão fumado, beterraba em pickle e queijo creme, servido em tosta, ou o spicy feta shakshuka (7,50€). Todas estas opções fazem parte do menu disponível todo o dia.

Para começar, de manhã, e até às 16.00, há outras opções como granola caseira servida com iogurte, fruta da época, amêndoas tostadas e flocos de côco (6,50€), a tosta de abacate (7€) ou a minced meat toastie (8,50€), que combina o ragu com queijo feta, pesto e parmesão.

Nas opções para o final de dia, disponíveis entre as 16.30 e as 22.30, está o manchego português marinado (4€), o guacamole caseiro de lima servido com nachos (7€) ou o prato de tudo (16€), que inclui chili com carne, manchego grelhado, queijo feta marinado ou chimichurri, servido com pão focaccia tostado.

Entre as especialidades de forno, um dos destaques da casa, estão as empanadas caseiras: cheesy (5€) ou de chili com carne (6€); mas também as almôndegas de forno (12€). "O plano é termos mais opções, não só para pequeno-almoço como para os pratos disponíveis todo o dia, e queremos apostar mais nos pratos de inspiração mexicana", termina Melissa.

Rua da Palma, 316A (Intendente). Seg-Dom 09.00-23.00.

