O renovado Therapist tem pratos (ainda) mais coloridos, jantares e prepara uma loja a granel

Começou como clínica de terapias não convencionais com uma cafetaria, para passar a ser um restaurante terapêutico há pouco mais de um ano. Este ano já deu muitas voltas e o Therapist dá mais uma com ele, para ir ao encontro das convicções de Joana Teixeira, a fundadora, e da comunidade de trabalhadores, fornecedores e amigos ligados ao projecto. A alimentação cura tudo – é Joana que o defende e é isso que acaba por ser o alicerce desta mudança.

“Precisei de voltar a olhar para aqui e focar-me na comida, naquilo que optamos por incluir na nossa alimentação, porque o segredo é mesmo ter uma alimentação funcional”, conta. No Therapist quase tudo o que é servido é produzido naquela cozinha e os produtos são sempre nacionais, preferencialmente biológicos.

O menu mantém a separação por objectivos: detox, power, immunity e mind, mas levou uma reviravolta de ingredientes e de cor. A mudança esteve (e está) nas mãos de Amábile Kolenda, já responsável pela consultoria d’O Botanista e do 26 Vegan Food Project. A chef passa agora a ser responsável por parte das criações sazonais do restaurante. Alguns pratos mantêm-se no menu, mas todos eles sofreram ajustes no empratamento – não fossem os olhos comer também.

No menu detox, que tem mais fibras, probióticos e prebióticos para ajudar a digestão, há mungo e hokkaido assada, um prato com feijão mungo, arroz integral, salada e abóbora hokkaido em lascas (6,90€), bruschetta de queijo de barrar (feito de tofu bio) e shitake (4,90€), bowl de spirulina (5.90€) ou panquecas de doce de frutos vermelhos (5,50€).

No menu power, com reforço de proteínas e gorduras boas, destacam-se as bowls de ovo e hummus de maca e curcuma (7,90€) ou a de tofu braseado e abacate (8.90€). No menu immunity, com ingredientes anti-inflamatórios, há para provar a miso shitake e quinoa, com cogumelos assados com molho miso tahini (6,90€), bruschetta de hummus com beterraba assada e pesto vegan (9,90€) ou a bowl fresca de abacaxi com cardamomo (4,90€).

Por fim, o menu mind, que é um boost de antioxidantes, há um hambúrguer de beterraba com quinoa e curcuma (9,90€), salmão selvagem assado com raspas de laranja e abóbora hokkaido (10,90€) ou umas panquecas com creme de avelã, lascas de coco e banana (5,50€).

Mesmo antes do confinamento, tinha chegado às mãos de Joana Teixeira uma máquina de sumos prensados a frio, que aproveitou para lançar na loja online e agora servem-se também em cada um dos menus, frescos e engarrafados no local. Para finais de tarde na esplanada há sangria de kombucha e frutos vermelhos, Musa à pressão e o gin alentejano Gin Garden. E quem quiser prolongar a estadia pode ficar para jantar entre quinta a domingo, que agora o Therapist passa a servir jantares nesses dias.

A mudança não foi só da cozinha para a mesa, foi também visual. O espaço foi todo pintado de branco, o mobiliário veio da loja ao lado, da marca sustentável Boa Safra, os azulejos do balcão e dos painéis da Azulcer Cerâmica, os canteiros da FICA Oficina, também na Lx Factory, e as ilustrações da artista Luísa Passos, feitas para o espaço com as plantas terapêuticas que são utilizadas na confecção. Estas mudanças, para já, estão implementadas apenas no espaço da Lx Factory mas até ao final do ano, o irmão mais novo na Rodrigo da Fonseca vai também abraçar este rebranding.

E o novo recomeço implicou também que o espaço se adaptasse à nova realidade: Joana construiu um lavatório logo à entrada do espaço, para os clientes higienizarem as mãos assim que entram, existe apenas um menu lavável para quem ainda resiste ao QR code, a modalidade que o permite consultar o menu, fazer pedido e pagamento.

A zona de terapistas deixou de existir e agora ficam apenas consultas de nutrição funcional, num modelo online. “Ainda há muito para aprender ao nível da alimentação, e sinto que nós podemos ajudar a mudar isso, daí termos mantido esta vertente de nutrição”, explica Joana. “Já o fazemos com o nosso menu, mas quem precisa de um plano alimentar adaptado e que olhe à qualidade do que comemos tem aqui uma ajuda”.

A maior das novidades está mesmo quase a abrir ao público, será uma loja a granel dentro do restaurante. Faltam apenas alguns ajustes no espaço e na decoração, com tudo fabricado em Portugal à excepção dos dispensadores de comida.

“Esta ideia de darmos às pessoas um bocadinho do Therapist para elas levarem para casa já andava cá há muito tempo. Aproveitámos a mudança para termos uma coisa palpável e que pudessem comprar a granel os ingredientes que usamos diariamente na cozinha”, explica.

Quando a quarentena começou e Joana se viu obrigada a fechar os espaços, enveredou pelo caminho da loja online para ir mantendo a marca viva e para continuar a produção de uma gama própria de produtos.

A loja online continua activa e faz entregas entre segunda e sexta (11.30-15.00), desde que as encomendas sejam feitas até às 00.00 do dia anterior. Há sumos prensados a frio, granola doce e salgada, quinoa, sementes, farinha, arroz integral, azeite bio, bolos inteiros, cerveja, sidra e refeições do restaurante. Em breve haverá também um serviço de entrega próprio além das plataformas habituais em que o Therapist já opera.

Rua Rodrigues de Faria, 103 (Lx Factory)/ Seg-Qua 09.30-18.30/Qui-Dom 09.30-22.30.

+ Leia aqui a revista Time Out Portugal desta semana e descubra onde comer peixe fresco

+ Novo mercado virtual permite encomendar comida de vários restaurantes num só pedido

Share the story