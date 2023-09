Coroa de Miss Drag Lisboa é disputada a 7 de Outubro

No sábado, 7 de Outubro, as rainhas da cena drag nacional voltam a brilhar em mais uma edição do concurso Miss Drag Lisboa. O concurso tem lugar no Estúdio Time Out, e Blu Hydrangea, vencedora do RuPaul's Drag Race, vai lá estar.

O concurso Miss Drag Lisboa regressa para uma sexta edição, a 7 de Outubro. O concurso de drag português apresenta Miss Drag Lisboa All Stars, no Estúdio Time Out.

Este ano, a Miss Drag Lisboa 2022 Felicia Hunter, Blu Hydrangea, vencedora do programa RuPaul’s Drag Race vs. The World, e também Belle Dommage e Marge Mellow prometem deslumbrar o público com as suas actuações extra-competição. Pela primeira vez, Mallina, novo talento do pop português, apresenta o seu single “Astrologia” ao vivo.

Apresentado por Miss Moço, do Canada’s Drag Race, o concurso conta com as “all stars” Valley Dation, da edição de 2018, Wilda Light e Mary Poppers, ambas da edição de 2021, Fortuna Beige e Tandy 3000, que participaram em 2022 e Morgana, que participou em 2019, que mostram o que valem em desfiles e provas de talento.

As concorrentes são avaliadas pelo júri composto pelas rainhas do drag Blu Hydrangea, Belle Dommage e Ikaro Kadoshi. A vencedora desta edição do concurso recebe um prémio de 800€, a segunda classificada recebe 600€ e a terceira e quarta 450€ cada uma.

Criado, em 2017, e produzido por Miguel Rita em parceria com Adam Moço (Miss Moço), o concurso pretende dar uma maior visibilidade à cultra drag portuguesa. Miss Drag Lisboa acontece no sábado, 7 de Outubro, às 21.30. Antes, às 20.30, os fãs terão a oportunidade de conhecer Miss Moço e Blu Hydrangea. Os bilhetes estão à venda na Ticketline.

Estúdio Time Out. 7 Out, 21.30. 18€-38€

