Elisa Rodrigues vai cantar sob o céu estrelado do Planetário

Elisa Rodrigues apresenta o novo EP esta sexta-feira, 29 de Setembro, num palco inusitado: o Planetário de Lisboa. Não sem motivo. O trabalho, cujo alinhamento inclui o single "Lava", chama-se Até ao Sol.

Depois de passar pelo Vodafone Mexefest, pelo Cool Jazz ou pelo Douro Jazz, Elisa Rodrigues convida agora o público a escapar das luzes da cidade e a imergir num universo audiovisual invulgar. À cantora, que sobe ao palco às 21.30, vão juntar-se Joana Alegre e Rita Onofre, que colaboram no EP. A primeira no tema “Sem Medo”, a segunda em “Sonhar”.

Na semana passada ficámos também a conhecer “Lava”, canção de desamor que pretende ser uma “ode à raiva, como emoção ultra necessária” que as mulheres têm sido historicamente ensinadas a retrair. Numa celebração dessa mesma emoção, o tema inclui um interlúdio de spoken word pela actriz Mia Tomé.



Até ao Sol conta ainda com “Amor Perfeito” e “Tanto”, uma “canção de mãe” que surge neste que é o primeiro registo de originais após o nascimento do filho de Elisa Rodrigues.

Esta é também o primeiro trabalho totalmente em português da cantora, que tem no currículo a colaboração com os britânicos These New Puritans e passagem por diversos palcos internacionais. O produtor deste novo EP foi Luís Figueiredo, parceria que Elisa Rodrigues acredita ter provocado um “antes e depois” na sua carreira: mantendo uma ligação ao jazz e à bossa nova, aqui explora um novo caminho para a sua música.

Planetário da Marinha (Lisboa). 29 Set, 21.30. 15€-20€

