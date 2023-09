Capitão Fausto “Tocam os Dias Contados” no Festival Cuca Monga

A banda lisboeta vai revisitar a 4 de Outubro as canções de ‘Capitão Fausto Têm os Dias Contados’ (2016), o mais popular dos seus discos, no bairro que as viu nascer.

Quando lançaram o álbum Capitão Fausto Têm os Dias Contados, em 2016, os cabecilhas da Cuca Monga passavam os dias em Alvalade, no estúdio que servia de quartel-general à editora. Viveram bons tempos lá, até que tiveram de abandonar o prédio. Mas o bairro continuava a chamar por eles. Em 2022 responderam ao chamamento: organizaram a primeira edição do Festival Cuca Monga em Alvalade e logo a seguir instalaram-se na Vila Afifense. Este ano, voltam a organizar o festival. E o destaque do cartaz, que ficou hoje fechado, são os Capitão Fausto a tocar os Dias Contados.

“A ideia da edição passada foi celebrar a nova casa da banda e da editora, e este ano quisemos celebrar a rua onde tudo começou. Por isso fez-nos sentido tocar este álbum, que foi criado lá e que representa um período muito especial das nossas vidas”, diz Domingos Coimbra, membro do grupo e um dos bosses da Cuca Monga. “Mais curioso ainda é que nessa mesma rua houve um concerto que juntou pela primeira vez a antiga banda do Tomás à nossa antiga banda, no então Tuatara, agora Kube. No fim as duas bandas tocaram The Verve e tocámos os cinco pela primeira vez.”

Além dos Capitão Fausto, entre os novos nomes confirmados para o festival que toma de assalto várias salas das ruas do Centro Cultural e Acácio de Paiva, a 4 de Outubro, estão os cantores e compositores portugueses Benjamim e Jasmim, bem como a harpista Rebeca Csalog. Há ainda um concerto de Cuca ao Piano, “com canções das bandas da editora, ao piano, tocadas por quem as fez”, nas palavras de Domingos; e DJ sets dos Ganso, da DJ Doce da Casa (Madalena Tamen) e do DJ Fulano (Joe Sweatz, dos Zarco). Juntam-se aos anteriormente anunciados Samuel Úria, Tomás Wallenstein, Hércules, Salto, Miguel Marôco, Femme Falafel, Gorjão e A Sul & Francisco Fontes.

Agora só falta saber os horários dos concertos e os palcos onde se vão realizar. Até lá, os bilhetes para o Festival Cuca Monga em Alvalade continuam à venda online e nos locais habituais, por 30€.

Ruas do Centro Cultural e Acácio de Paiva (Alvalade). 4 Out (Qua). 16.00. 30€

