Coroas, grinaldas e centros de mesa natalícios? Aprenda a fazê-los nestes workshops online

As flores podem dar outra vida à casa, sobretudo nesta época natalícia em que a decoração do lar é importante para entrarmos no espírito de um Natal que se quer caseiro. Maria Matos, do projecto 2for1 Design, vai dar uma ajudinha com workshops de coroas, grinaldas e centros de mesa de Natal, a 6, 13 e 20 de Dezembro, e que decorrerão online. Os kits são enviados para casa dos participantes.

Para um jantar, para dar a alguém especial, ou mesmo para o jarro lá de casa, a 2for1 Design tem os ramos e arranjos mais delicados e minimalistas. Maria Matos é a responsável por estas verdadeiras obras de arte que nos transportam para o campo, com flores e vegetação tratadas especialmente para durar e fazer delas decoração da casa.

“O estado de emergência está instalado, mas nós estamos prontos para não deixarmos o espírito de Natal morrer”, refere Maria numa nota de divulgação. A designer e florista preparou para a época um trio de workshops especiais que serão ministrados online, para ir ao encontro dos tempos que se vivem.

O primeiro decorre no dia 6 de Dezembro e está focado nas coroas de Natal, sejam elas com flores verdadeiras, secas, frescas ou preservadas. Os participantes vão aprender desde a base até à decoração da própria coroa, numa sessão que dura entre as 10.00 e as 14.00. No dia 13 desse mês (10.00-14.00), a aula será dedicada às grinaldas natalícias, sendo o último workshop, dia 20 (10.00-14.00), sobre centros de mesa.

Os workshops custam 45€ e todos incluem já o material necessário, que será enviado para casa de cada participante num kit especial. Depois da inscrição em cada um dos workshops, os participantes recebem também a informação sobre a ligação online onde estes vão decorrer.

Para quem não quiser ter trabalho e preferir comprar tudo feito, além do projecto 2For1 Design, Maria abriu ainda uma pequena loja de flores em Cascais, a D. Amélia – Flower Bar, no Forte da Cidadela (Avenida D. Carlos I; Ter-Sáb 12.00-19.00).

