Corra! Esta sexta e sábado há visitas nocturnas aos palácios da Pena e de Sintra a 1€

Sintra comemora 30 anos de classificação da Paisagem Cultural como Património da Humanidade e abre o ano de festividades com visitas aos seus palácios nacionais, da Pena e da Vila, mas à noite. E os bilhetes têm o preço simbólico de um euro. Festa é festa.

Na sexta-feira, 6 de Dezembro, à noite, entre as 19.00 e as 22.00, pode visitar o Palácio Nacional da Pena em seis horários (19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 21.00 e 21.30). A abertura de portas do Parque da Pena está marcada para as 18.30. É aqui que se encontra o transfer que o vai levar ao palácio. Excepcionalmente, os portadores de bilhete para esta visita nocturna ao palácio poderão circular na Calçada da Pena e estacionar nos parques na estrada de acesso à entrada principal do Parque da Pena.

No sábado, 7 de Dezembro, é o Palácio Nacional de Sintra, em plena vila de Sintra, que abre para duas visitas nocturnas, às 19.00 e às 20.30. Aqui, além da visita ao palácio, vai poder assistir à actuação da Associação Danças com História, que faz duas apresentações na Sala dos Cisnes, uma às 19.30, outra às 21.00. O grupo sintrense apresenta música do cancioneiro dos séculos XV e XVI e danças medievais e renascentistas, envergando trajes da nobreza da época.

PSML/ Wilson Pereira Palácio Nacional de Sintra

Os bilhetes para estas visitas celebrativas só podem ser adquiridos na bilheteira online da Parques de Sintra.

As visitas nocturnas aos palácios nacionais são o início de um ano sempre em festa, com 30 momentos da programação especial, intitulada PH30, que começa este Dezembro e só termina em Dezembro próximo, com a Festa SINTRA PH30. As celebrações vão ligar passado, presente e futuro e ter um foco especial nos jovens, privilegiando o ar livre e explorando a relação mais espontânea com a natureza. As acções que decorrem no património edificado investem na aventura e no mistério.

É também nesta sexta-feira 6 de Dezembro que é divulgada a programação do ano que aí vem, incluindo a plataforma online ph30.parquesdesintra.pt, criada especialmente para a programação dedicada aos mais jovens. Com esta abertura de festividades a expectativa está alta.

