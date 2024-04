Corredor verde da Avenida de Ceuta vai ser revisto

Foi anunciado em 2016 e previa a plantação de mais de 700 árvores, um parque urbano de 13 hectares, um canal de água, um lago e caminhos pedonais e cicláveis. A ideia era ligar, através da aposta no verde, Campolide e Alcântara ao Parque Florestal de Monsanto e à frente ribeirinha através de um corredor de três quilómetros na Avenida de Ceuta.

No entanto, “a concretização da Unidade de Projecto da Avenida de Ceuta incide sobre um território que tem neste momento várias intervenções previstas a cargo de entidades distintas, incluindo a Infraestruturas de Portugal, o Metropolitano de Lisboa e a Águas do Tejo Atlântico”, o que “determinou a revisão do projecto”, informou a Câmara Municipal de Lisboa (CML), citada pela agência Lusa. Assim, “não é possível, de momento, determinar a data de conclusão da Unidade de Projeto da Avenida de Ceuta”, sublinhou, numa informação que já havia sido avançada ao jornal Público no mês de Março.

De acordo com a CML, o projecto do corredor verde inclui seis unidades de projecto, sendo que “cinco estão executadas e em utilização pela população”: no Bairro da Liberdade, Estação de Campolide, ciclo pedonal de ligação do Aqueduto das Águas Livres à Calçada da Quintinha/Calçada do Baltazar, Quinta da Bela Flor e passagem inferior à via-férrea de cintura e do sul para ligação da Quinta da Bela Flor à Avenida de Ceuta.

Um dos projectos previstos para esta zona é “um novo viaduto ferroviário sobre a Avenida de Ceuta”, mas também as obras relacionadas com o Metropolitano de Lisboa interferem com o plano do corredor verde, que “envolve um investimento da CML de 5,8 milhões de euros”, indicou a autarquia.

