Cortejo, roda gigante, mercados e ruas floridas: assim é o Natal em Cascais

As Estrelas de Natal são já uma referência no Natal de Cascais. Mas o vermelho da Euphorbia pulcherrima não é a única atracção da época. Além de flores, a vila irá ver desabrochar várias atracções para toda a família. Mantendo o modelo de 2020, para evitar aglomerações, o Natal vai passar à porta dos munícipes, com o regresso do cortejo natalício a todas as freguesias, onde não vão faltar renas nem o Pai Natal ou os seus ajudantes. Haverá ainda vários mercados, programação na rua e a muito esperada roda gigante.

A magia começa desde logo com a decoração e a iluminação. Este ano, estão a ser plantadas um total de 4000 Estrelas de Natal (Euphorbia pulcherrima), nomeadamente na Alameda dos Combatentes da Grande Guerra, entre o Jardim Visconde da da Luz e a Baía de Cascais, e noutros locais como a Rotunda Sá Carneiro, a Rotunda João Paulo II (junto ao Centro Cultural de Cascais), a rotunda da Av. Marginal e a Praça 5 de Outubro. Quanto às iluminações, há espectáculo de luzes marcado para este sábado, 27 de Novembro, a partir das 18.00, hora a que se acendem as iluminações na Praça 5 de Outubro, em Cascais, e nas outras quatro freguesias do concelho, para ajudar também o comércio local.

Ao todo, vão contar-se cerca de 5 milhões de LEDs e micro-LEDs de baixo consumo. Onde? Em edifícios icónicos como a Câmara Municipal e a Igreja da Assunção, mas também nas Arcadas Estoril e na Avenida Marginal. Depois, convidam-se os empresários e comerciantes a trazer para a rua os seus produtos, num espaço de venda na frente da sua loja. Entre 1 e 31 de Dezembro, espera-se ainda a decoração das montras, com motivos natalícios e iluminação, no âmbito da iniciativa “Montras de Natal”.

Para este sábado, está também marcada a primeira apresentação do cortejo natalício, que este ano poderá acompanhar em tempo real no site da autarquia. Ao todo, vão ser cerca de 40 circuitos, sempre diferentes e com uma duração de duas horas cada, em horários variados. Os percursos e horários devem ficar disponíveis em breve, mas já sabe: se ouvir os sons do Natal saia à rua ou aplauda da janela. Montado no seu trenó, o Pai Natal marcará presença escoltado por cinco carros e três motos temáticas. Estará acompanhado por soldadinhos de chumbo, um presépio vivo, um comboio de duendes e muitas surpresas.

Poderá ainda contar com os mercados de Alcabideche, Cascais e Carcavelos, para recriar o espírito de Natal nas ruas. Mas há mais. A autarquia também promete zonas de street food em todas as freguesias e dinamização de divertimentos, como carrosséis, comboios e venda de artigos para compras de última hora. E, claro, a roda gigante (Seg-Qui 12.00-22.00 e Sex-Dom e feriados 12.00-00.00, 4€-24€), uma das maiores tradições de Natal de Cascais, que este ano deixa a Esplanada dos Pescadores, na Baía, e assenta arraiais nos jardins do Casino Estoril..

Estão ainda previstas muitas acções de recolha de brinquedos para os que mais precisam. Como não poderia deixar de acontecer, a “Árvore Solidária” estará em várias instituições do concelho a recolher brinquedos que serão doados, no âmbito do projecto de solidariedade “Recriar o Natal”, promovido pela Câmara Municipal de Cascais, que permite às crianças dos Centros de Acolhimento temporário viverem a magia da noite de Natal.

+ Presentes, decoração, eventos e muito mais: o melhor do Natal em Lisboa

+ Leia já, grátis, a edição digital da Time Out Portugal desta semana