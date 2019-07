“Corteo”: em Janeiro o Cirque du Soleil leva-nos ao paraíso

Corteo, a grande produção de arena do Cirque du Soleil, encontra-se finalmente em digressão pela Europa, com mais de dez espectáculos agendados em Lisboa. Os bilhetes para o público em geral ficam disponíveis a partir desta sexta-feira, 5 de Julho.

Corteo, que quer dizer cortejo em italiano, é uma alegre procissão, uma parada festiva imaginada por um palhaço. Esta produção única, criada pelo dramaturgo Daniele Finzi Pasca, estreou em Montreal, em formato tenda, em Abril de 2005 e desde então já conquistou mais de nove milhões de pessoas, em quatro continentes. Agora em digressão europeia, estará em cena de 3 a 12 de Janeiro de 2020, na Altice Arena, em Lisboa.

O espectáculo tragicómico, situado num misterioso espaço entre o paraíso e a terra, é protagonizado por um palhaço, que imagina o seu próprio funeral num ambiente carnavalesco, vigiado em silêncio por anjos zelosos. As cortinas do cenário, inspiradas pela Torre Eiffel, e as cortinas centrais, pintadas à mão, prometem transmitir uma sensação de grandiosidade, necessária para estabelecer o tom poético de Corteo, cujo elenco inclui acrobatas, músicos, cantores e actores de todo o mundo. Ao todo, contam-se 51 artistas em palco.

Se for membro do Cirque du Soleil, os bilhetes ficam disponíveis online esta terça-feira, 2 de Julho. Para o restante público, as entradas podem ser adquiridas a partir de 5 de Julho, às 10.00, nos pontos de venda oficias, como a Fnac e a Worten. O preço dos bilhetes varia entre os 37€ e os 75€.

Altice Arena. Rossio dos Olivais (Parque das Nações). De 3 a 12 de Janeiro de 2020. Ter-Sex 21.30, Sáb 17.30 e 21.30 e Dom 14.00 e 18.00.

