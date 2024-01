Cosplay, k-pop e fantasia: um fim-de-semana de herói na Amadora

A ExpoCosplay, promovida pela equipa da Comic Con Portugal, invadiu o átrio do Piso 0 do centro comercial UBBO, na Amadora, e por lá fica até 28 de Janeiro. Trata-se de uma exposição dedicada à arte do cosplay, que reúne dez peças – fatos e adereços –, que mostram como esta forma de expressão artística envolve, muitas vezes, uma grande dose de criatividade e dedicação.

Além da exposição, que é de entrada livre, está previsto programação de fim-de-semana, também gratuita, na Praça Central do UBBO. No sábado, 27 de Janeiro, entre as 10.30 e as 19.00, os visitantes vão poder aprender mais sobre estilização de perucas ou como fazer adereços com recurso a impressão 3D, participar em workshops de maquilhagem e assistir a performances de k-pop, por exemplo.

Já no domingo, dia 28, as actividades começam pelas 10.30, mas terminam mais cedo, por volta das 18.00, com um desfile. Antes, há mais workshops, como um de introdução ao cosplay e outro de armaduras, bem como um Quiz do Mundo Mágico, para fãs de Harry Potter e outros feiticeiros fictícios, e até uma performance com sabres de luz e blasters.

Poderá contar, durante os dois dias, com cosplayers agenciados pela Popculture Agency, bem como com o fotógrafo Nuno Gomes, que estará presente com um estúdio fotográfico para cosplayers e participantes.

UBBO, Átrio do Piso 0 e Praça Central (Amadora). Exposição: Até 28 Jan, Seg-Dom 10.00-23.00. Programação: 27-28 Jan, Sáb 10.30-19.00, Dom 10.30-18.00. Gratuito

