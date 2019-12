Coyo Taco abre segundo restaurante no Cais do Sodré

A cadeia mexicana estreou-se em Portugal em Novembro de 2018, com a chancela Plateform (ex Multifood). Um ano depois, abre um segundo restaurante, maior e mais interactivo, no Cais do Sodré.

De fora pode até passar despercebido, principalmente quando comparado com o irmão mais velho no Príncipe Real, cujas paredes exteriores são de um estridente azul eléctrico. Mas preste atenção aos toldos azuis. O novo Coyo Taco, na Rua Ribeira Nova no Cais do Sodré, tem um ambiente igualmente animado, muitos cocktails e boa street food mexicana.

Fotografia: Manuel Manso

O espaço é maior, senta 38 pessoas e tem três mesas de partilha. As paredes são em pedra, há neónes prontos a fotografar e uma parede coberta de garrafas de tequila e mezcal, como no primeiro espaço na cidade da cadeia mexicana fundada por Sven Vogtland, Alan Drummond e Scott Linquist.

Fotografia: Duarte Drago

A oferta gastronómica é exactamente igual: há as bem recheadas quesadillas (a partir de 13€), muita escolha de tacos, umas quantas saladas, burritos ou os burritos bowls. Pode e deve começar sempre pela taça de guacamole (8€), acompanhado por chips de tortilha, feitas artesanalmente no restaurante. Depois, entre as especialidades da casa estão os tacos de carnitas de pato (4,75€/uma unidade), com pato confitado e desfiado, o conchinita pibil (3,75€/uma unidade), com porco estufado durante 24 horas, feitos em tortilha de milho artesanal, ou os de camarão (6,25€/uma unidade) e de tempura de pescada com abacate (8€/uma unidade), estes feitos com tortilha de trigo. Tudo servido nos tabuleiros de metal, imagem de marca do Coyo Taco.

Fotografia: Duarte Drago

Os pedidos são feitos em pré-pagamento ao balcão – a ideia é este ser um espaço mais rápido e com um serviço eficiente. Pode ficar por lá a assistir ao processo todo de confecção de tacos e quesadillas e até interagir com os cozinheiros, mas o prato chega-lhe à mesa pela mão da equipa.

A lista de cocktails mantém-se assinada por Fernão Gonçalves, que está ainda em testes para começar em breve a servir margaritas à pressão, começando uma nova tendência de cocktails à pressão, que ainda não existe em Lisboa. Neste espaço tem ainda uma Coyo Margarita, em modo granizado (5€).

Para finalizar a refeição, não se esqueça de pedir os churros, que chegam acompanhados por chocolate mexicano e doce de leite (5€).

Às sextas e sábados à noite há DJ para animar o espaço e o restaurante fica aberto até às 02.00, bem integrado na movida nocturna da zona.

Rua Ribeira Nova, 36 (Cais do Sodré). 21 051 4531. Dom-Qui 12.00-00.00, Sex-Sáb 12.00-02.00.

