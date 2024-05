A música é alta e animada e as paredes estão pintadas com desenhos de campos de milho e pessoas em trajes coloridos. Nas mesas da esplanada ou do interior, estão nachos, tacos e margueritas. No La Fugitiva não se come tex-mex, que é como quem diz uma fusão da cozinha mexicana e norte-americana. No menu, brilham os tacos e a eles juntam-se as tortas, as saladas e também as sopas, com destaque para a de tortilha. Antes, para abrir o apetite, vão bem os clássicos nachos. E durante, como não podia deixar de ser num mexicano, aconselham-se os coktails típicos, com destaque para as margaritas.