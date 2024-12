Os melhores restaurantes chineses em Lisboa

Quando os restaurantes se tornam instituições correm o risco de se acomodarem. Não foi isso que aconteceu com o Estoril Mandarim, que aliás teve renovação grande em 2018, com uma nova esplanada envidraçada para dar tanto para Verão como para Inverno. E continua a ser o melhor restaurante chinês de fine dining da Grande Lisboa (do país!). A lista de pratos e sobremesas é quase interminável: tem caldos reconfortantes, assados, barbatanas de tubarão e ninhos de andorinha, abalones e mariscos secos. E tem os dim sums mais delicados (só aos almoços) e com melhor produto, da responsabiliadde do mestre Chan Kam Leong, com origem em Cantão, no Sul, uma das suas principais atracções. É prova disso o siu-mai, que aqui leva ovas de caranguejo no topo; mas também o incomparável há-kau, a massa com as dobras perfeitas, transparentes, e lá dentro gambas e cogumelos brancos picados, ou os rolos de farinha de arroz, onde aparece sempre um toque de sofisticação no recheio, sejam espargos ou porco assado. É também obrigatório provar os pastéis de nata chineses: são da família dos de Belém mas superiores a muitas natas aclamadas.