Cozido à portuguesa volta ao JNcQUOI no último domingo de cada mês

O prato segue a linha tradicional mas é servido com todos os luxos do JNcQUOI Avenida.

A larga maioria dos restaurantes de cozinha tradicional privilegia as quartas e quintas-feiras para se dedicar ao cozido à portuguesa. No restaurante JNcQUOI Avenida o prato não é servido o ano todo, mas chega o Outono e transforma-se em prato do do dia no último domingo de cada mês – o regresso é já dia 27 de Setembro.

É um cozido à portuguesa com certeza. É servido em tacho de cobre, tem uma enorme variedade de carnes e enchidos – orelha de porco, entremeada, chispe, cabeça de porco, galinha, carne de vaca, pernil fumado, seleção de chouriças, morcela e farinheira – e acompanha com feijão branco, arroz vaporizado, couve portuguesa, couve lombarda, nabo, cenoura e batata (38€ por pessoa).

Se precisar de um caldinho para conforto extra, pode pedir para começar a refeição com a sopa do cozido (10€).

Depois de dia 27 de Setembro, o cozido à portuguesa volta à ementa nos dias 25 de Outubro, 29 de Novembro e 27 de Dezembro. Convém sempre reservar se quiser ir provar esta versão ao restaurante da Avenida.

E no final há as sobremesas clássicas da casa, das especialidades francesas da Ladurée às mais tradicionais, e mais em linha com a refeição, pão-de-ló ou o pudim Abade de Priscos.

Avenida da Liberdade, 182 (Avenida). 21 936 9900.

+ Restaurantes para comer cozido à portuguesa todos os dias

+ Leia, grátis, a Time Out Portugal desta semana