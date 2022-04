CP programa viagem a bordo das famosas carruagens Schindler

A CP está a promover um passeio entre Lisboa e Castelo Branco a bordo do Comboio Vintage do Tejo, cujas janelas panorâmicas são ideais para observar a lezíria ribatejana.

A CP – Comboios de Portugal está a preparar, para o próximo dia 10 de Abril, um passeio entre Lisboa e Castelo Branco, a bordo do Comboio Vintage do Tejo. Com três das carruagens Schindler que circulam nos comboios da Linha do Douro, dispõe de uma oferta de 216 lugares com janelas panorâmicas e vai percorrer a lezíria ribatejana pelas margens do rio Tejo, na Linha da Beira Baixa.

Se alguma vez percorreu esta linha, mesmo que a bordo de um Intercidades, saberá que é uma das mais cénicas do país, especialmente pelo troço entre o Entroncamento e Vila Velha de Ródão, marcado pelas visitas para o Castelo de Almourol e o Monumento Natural das Portas de Ródão. Mas esta viagem em particular será duplamente especial, graças às janelas panorâmicas e ao enquadramento que será feito sobre a história da Linha da Beira Baixa e das carruagens Schindler.

O comboio parte de Santa Apolónia, em Lisboa, pelas 09.00, com destino a Castelo Branco, a onde chegará pelas 12.11 e de onde partirá pelas 16.06. Entre a hora de almoço e o regresso à capital, haverá naturalmente tempo para visitar Castelo Branco e aproveitar os 50% de desconto oferecidos pela CP em vários pontos de interesse da cidade, como o Centro de Cultura Contemporânea, a Casa da Memória Judaica e o Museu Francisco Tavares Proença Júnior.

Para mais informações, consulte o programa completo da CP. Os bilhetes podem ser adquiridos nas bilheteiras da CP ou online, por 40€ para adultos e 20€ para crianças dos quatro aos 12 anos.

