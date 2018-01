CP vai oferecer passes mensais a condutores da Marginal

Nesta terça-feira, a CP – Comboios de Portugal vai ter radares instalados na Estrada Marginal que liga Cascais a Lisboa, mais precisamente no semáforo da Cruz Quebrada. Mas não se aflija, a CP não anda na caça à multa, pelo contrário: a ideia é chamar a atenção para as vantagens do comboio em detrimento do carro.

E para que vão servir os radares? Para medir a lentidão dos automobilistas. É o chamado “radar de lentidão”, que não “apanha” quem está em excesso de velocidade, mas sim quem está parado sem necessidade, lê-se no comunicado da CP.

Ora então, prepare-se porque se lhe passarem uma multa por “excesso de lentidão” arrisca-se a receber uma assinatura mensal de comboio.

A acção, que acontece entre as 07.30 e as 10.30, insere-se numa nova campanha de comunicação da empresa, que quer mostrar as vantagens de se trocar o carro pelo comboio. A escolha do local para a instalação do radar não é um acaso: é uma zona de trânsito intenso.

Os automobilistas premiados, digamos assim, receberão na hora um comprovativo, que pode depois ser trocado por uma assinatura mensal para a rede de serviços Intercidades, Regional e comboios urbanos da CP em Lisboa, Porto e Coimbra, mediante a compra da primeira mensalidade.

A promoção só é válida, no entanto, para novos aderentes.

Esta acção repete-se no Porto na quinta-feira, dia 25, no cruzamento da Rua das Fontaínhas com a Rua do Infante.

+ Do Terreiro do Paço até à baía de Cascais, sempre a andar até ao nascer do sol

+ Mercado do Chocolate de volta a Cascais