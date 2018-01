Mercado do Chocolate de volta a Cascais

Se por alguma razão não vai poder estar presente no Chocolate em Lisboa – ou se quando o assunto mete cacau e açúcar, não perde uma – marque na agenda: em março, o Mercado do Chocolate está de regresso a Cascais.

O Mercado da Vila volta a ser palco do mercado mais guloso do ano: o Mercado do Chocolate. Entre os dias 2 e 4 de Março, conte com mais de 40 expositores de tabletes e bombons, mas não só. Estão prometidos brigadeiros, brownies, trufas e fondants para verdadeiros apreciadores da iguaria.

O evento conta ainda com demonstrações de mestres chocolateiros e chefs, degustações e animação para todas as idades. A entrada é grátis.

