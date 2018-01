Chocolate em Lisboa regressa ao Campo Pequeno

Lamentamos informar que se ainda não recuperou dos abusos das festividades, esta não é a altura ideal para cortar nos açúcares. O Chocolate em Lisboa está de regresso à cidade e vai parar ao Campo Pequeno entre os dias 1 e 4 de Fevereiro.

A celebrar a sua quinta edição, o evento vai contar com cerca de 80 expositores com chocolates de todo o mundo de fazer crescer água na boca e uns centímetros na cintura.

Além das bancas, há choco cookings para aprender uns truques vindos directamente de mestres chocolateiros e reconhecidos chefs de pastelaria, como é o caso de Francisco Siopa (Penha Longa Resort) ou Américo dos Santos (Belcanto).

Também não se livra dos workshops, desde uma viagem pelos chocolates do mundo à rota do cacau venezuelano. A inscrição (10€ - inclui entrada no evento) é feita previamente através do email: ochocolateemlisboa@campopequeno.com.

A entrada no custa 2€ (crianças entre os 6 e os 11 anos) e 4€ (maiores de 12 anos).

Campo Pequeno. Dias 1, 2 e 3 de Fevereiro 10.30-21h30 e dia 4 de Fevereiro 10.30-21.00



