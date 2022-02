Criadores de TikTok invadem o Capitólio já no início de Março

É impossível negar que o TikTok se tornou num sucesso – e não só entre os mais novos. Afinal, estamos a falar de 2,8 milhões de utilizadores só em Portugal. Entre eles, estão jovens que conseguiram reunir uns bons milhares de seguidores graças ao seu talento, boa disposição e, claro, danças coordenadas ao segundo. Constanza Ariza, Leonor Filipa, Rafael Santos e Rodrigo Alves são quatro desses nomes com mais de 903 mil, 750 mil, 833 mil e 83 mil seguidores, respectivamente. Os quatro vão partilhar o palco do Capitólio, em Lisboa, no espectáculo Criadores de TikTok – Show, marcado para 5 de Março, pelas 15.00. Os bilhetes já estão à venda nos locais habituais.



“Em 2020 eu e a Leonor [Filipa] fomos contactadas pelo Cifrão e pelo Tiago Froufe, da agência LUVIN’, e na altura ficámos um bocado surpresas porque o TikTok naquela altura ainda não tinha explodido [em Portugal]”, explica Constanza Ariza à Time Out. Às duas tiktokers, juntou-se Rodrigo Alves e, mais tarde, Rafael Santos. Os quatro jovens conheceram-se através da aplicação, anteriormente conhecida como Musica.ly, por partilharem, pelo menos, duas paixões: a dança e o Tik Tok. Com o evoluir da pandemia, o espectáculo foi sendo sucessivamente adiado. “Já estamos há muito tempo à espera e começámos com dúvidas se ia realmente acontecer”, partilha Leonor Filipa. Dois anos depois, Criadores de TikTok – Show está prestes a chegar ao edifício junto ao Parque Mayer.

Mariana Valle Lima Rodrigo Alves, Leonor Filipa, Constanza Ariza e Rafael Santos vão estar no Capitólio a 5 de Março

O espectáculo, que dura cerca de uma hora, promete pôr o Capitólio inteiro a dançar aos sons daquelas músicas que não nos saem da cabeça, mas também de novidades acabadas de chegar à aplicação – tudo bem sincronizado, ou não estivéssemos a falar de danças de TikTok. “Vamos apresentar as danças mais memoráveis [do TikTok], mas também as tendências da semana passada”, revela Rafael Santos. E as surpresas não ficam por aqui: “quatro membros do público vão poder subir para o palco para dançar connosco uma coreografia trend do TikTok”, desvenda Constanza. Os quatro jovens vão contar ainda com o apoio de cerca de dez bailarinos do grupo de Cifrão, responsável pela direcção artística do espectáculo. À dança junta-se a música através das actuações especiais de Fernando Daniel e Rita Laranjeira, concorrente do The Voice 2020.



O evento, que conta com a parceria da LUVIN’ e da Mega Hits, termina com um meet & greet no terraço do Capitólio, onde os fãs vão poder conhecer pessoalmente Constanza, Rafael, Leonor e Rodrigo. “A última vez que estive com os meus seguidores foi em 2020, por isso estou muito entusiasmado por esse momento”, partilha Rodrigo Alves. Também os outros elementos do grupo partilham a vontade de ficar frente-a-frente com o público e, quem sabe, fazer mais danças, tirar fotografias e criar novas trends.



“Ninguém vai estar à espera do que vai acontecer porque nós próprios não estávamos à espera”, garante a luso-espanhola Constanza Ariza. Os bilhetes para Criadores de TikTok – Show já estão à venda na BlueTicket e na FNAC, por 16€. O espaço tem uma lotação limitada a 1000 pessoas e as regras da DGS em vigor serão asseguradas.

