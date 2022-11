Crianças não pagam até 16 de Dezembro no Oceanário de Lisboa

Os vencedores mundiais dos Remarkable Venue Awards, que distinguem os melhores museus e atracções, foram anunciados pela plataforma de reserva Tiqets esta quarta-feira, 2 de Novembro, no Tourism Innovation Summit, em Sevilha. O Oceanário de Lisboa conquistou o prémio de Lugar Mais Notável, categoria em que também concorriam o Duomo di Milano (Milão), o Rijksmuseum (Amsterdão) e a Casa Batlló (Barcelona). Para celebrar, lança-se agora uma campanha especial, que oferece um bilhete de criança até aos 12 anos por cada bilhete de adulto comprado online.

“Este prémio é um reconhecimento que nos enche de um grande sentido de agradecimento aos visitantes, que valorizaram a nossa missão e a experiência única vivida, e a cada colaborador, pela entrega diária no cuidado dos nossos animais, na simpatia do acolhimento e no contributo para a conservação do Oceano”, afirma em comunicado o CEO do Oceanário, João Falcato, que convida as famílias para uma visita.

O programa no Oceanário inclui desde os aquários, que acolhem cerca de 500 espécies diferentes, às duas exposições temporárias, “Florestas Submersas by Takashi Amano”, o maior nature aquarium do mundo, e “ONE – O Mar como nunca o sentiu”, que se debruça sobre a ligação profunda do Homem com o mar através de uma experiência imersiva pelo mar português.

Oceanário de Lisboa. Seg-Dom 10.00-20.00. 17€-22€. Grátis dos 0 aos 12 anos até 16 Dez.

