Mercado de Natal regressa a Alvalade com animação de rua, comércio e gastronomia

O Mercado de Natal de Alvalade arranca no final do mês, a 30 de Novembro, e prolonga-se até 11 de Dezembro, com animação de rua, comércio e gastronomia no troço da Avenida da Igreja. Tal como na edição anterior, a iniciativa volta a associar-se a instituições e projectos da freguesia, que partilham ao longo do evento uma das casinhas de madeira.

Além de 12 estabelecimentos em estruturas próprias, como a Churraria Carlitos e a Tradições D’Serra, que se mantêm presentes ao longo dos 12 dias de mercado, estão já confirmados outros 38 projectos seleccionados por concurso, que dividem a sua presença nas casinhas de madeira em dois turnos (30 Nov-5 Dez e 6-11 Dez).

Boa Fruta, Chicken Chic Art’s & Crafts, Saloia com Pinta, Bagas & Sementes, Quimera Creations Studio, Marshmallow Atelier, Malü Pet Wear e Limontejo são algumas das marcas que vão estar presentes. A Junta de Freguesia de Alvalade, a entidade organizadora, promete também animação de rua e uma Casa do Pai Natal.

Avenida da Igreja, Alvalade. 30 Nov-11 Dez, Seg-Dom 10.00-20.00. Entrada livre.

