Ano novo, música antiga. A Revenge of the 2000’s chega para animar a passagem de ano

Depois do sucesso das festas Revenge of the 90's, dedicadas aos anos 90, é a vez de homenagear os 2000. Entre os confirmados para a festa estão, para já, Mundo Secreto e Kali dos Flow 212.

“Mundo Secreto tá na casa, põe a mão no ar”. E por casa, diga-se, o Centro de Congressos de Lisboa. A banda de Leça da Palmeira, e também Kali, do grupo Flow 212 (os criadores do êxito "Ritmo do Meu Flow"), que se tornaram conhecidos nos anos 2000, são, para já, os nomes confirmados para a estreia da Revenge of the 2000’s, na noite da passagem de ano. Mas outros virão, garante a organização.

"Foi uma ideia que surgiu naturalmente depois do enorme sucesso do Revenge of the 90's, achámos que estava na altura de homenagear os 2000. É uma época muito rica, com referências que marcaram uma geração”, diz Constança Castello-Branco, directora de marketing da New Sheet, que organiza os eventos, em comunicado.

Mas se no Revenge of the 90's, a festas eram apenas dedicadas aos anos 90, o Revenge of the 2000’s vai cruzar a música dos finais dos anos 90 com os anos 2000 – um conceito que, apesar de estrear agora, já fez furor em dois eventos teste: um deles em 2018, num festival de Verão, e outro mais recentemente, na Queima das Fitas do Porto.

Os bilhetes (30€ o primeiro lote) já estão à venda em www.revengeofthe2000.com.

Centro de Congressos de Lisboa, Praça das Indústrias 1 (Belém). A partir de 30€

